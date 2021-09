Nedēļas nogalē notiks 'Nemiera festivāls 2021'

Lai atvadītos no vasaras, sestdien, 4. septembrī, bārs "Nemiers" rīko ikgadējo "Nemiera festivālu".

Festivāls notiks bārā un tā teritorijā Arstīda Briāna ielā 8a.

Kā atgādina rīkotāji, tas notiks jau sesto gadu pēc kārtas. "Šis mūzikas pasākums ik gadu satuvinājis visa vecuma apmeklētājus, un šis gads nebūs izņēmums," saka organizatori.

Festivālā uzstāsies grupas "Sanctimony", "Sever", "Bloody Heels", "Mindesign", " Fools on Parade", kā arī "Tribes of the City".

Organizatori izceļ "Tribes of the City" koncertu, jo grupa koncertē reti, bet tās jaunākais albums "Rust and Gold" tika nominēts Eiropas neatkarīgās mūzikas balvai IMPALA kā arī ieguva "Austras balvu" kā Latvijas labākais 2019. gada ieraksts.

"Rokmūzikas piedāvājums mīsies ar kuplu un raibu aktivitāšu klāstu, piedāvājot apmeklētājiem ne tikai pilnībā ieslīgt smago grupu sniegtajā eiforijā, bet arī noķert neordinārus piedzīvojumus, nepametot festivāla teritoriju," vēsta festivāla rīkotāji.

Pasākumu papildinās Šibari (japāņu estētiski erotiskā sasiešanas māksla), tetovētājs Olafs Taube ar radošo komandu, īpašā darbnīca nodrošinās iespēju apdrukāt apģērbu ar "Nemiera" simboliku, kā arī uz vietas būs iespēja saņemt jaunā tipa Covid ID sertifikātu.

Kopējā festivāla noskaņu visas dienas garumā palīdzēs uzturēt DJ Džonsone. Tiem, kuriem nebūs iespēja klātienē baudīt festivālu, www.nemiers.lv nodrošinās iespēju pasākumu klausīties tiešraidē.

Lai ikvienam apmeklētājam būtu iespēja interaktīvā veidā piedalīties pasākumā, organizatori aicina nepalaist garām konkursus, kas tiks izspēlēti pasākuma laikā. Galvenā balva – "Nemiera" bāra pavēlnieks nakts garumā un kļūt par bārmeni.

Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas "Nemierā", jautājot bārmenim, katru dienu no pulksten 17.