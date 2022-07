Nedēļas nogalē notiks 'Positivus' festivāls. Izpēti programmu mobilajā lietotnē!

Nedēļas nogalē, 15. un 16. jūlijā, divu gadu pārtraukuma norisināsies 14. "Positivus" festivāls. Kā iepriekš ziņots, šogad pirmo reizi tas notiks Rīgā, Lucavsalā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Positivus" festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no piektdienas, 15. jūlija, pulksten 12 līdz 02, un no sestdienas, 16. jūlija, pulksten 12 līdz 02. Savukārt, mini telšu pilsētiņa (ierobežotā skaitā) apmeklētājiem būs atvērta no 15. jūlija pulksten 10 līdz 17. jūlija pulksten 12.

Kā vēsta festivāla rīkotāji no "Positivus Music", divu dienu garumā būs baudāma krāšņa mūzikas programma, kino klasika un aizraujošas aktivitātes koncertu starplaikos. Kā iepriekš ziņots, festivālā uzstāsies tādi mākslinieki kā A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, "The Avalanches" (DJ Set), Caribou, Asafs Avidans, Yves Tumor, Thundercat, Bas, kā arī pašmāju mūzikas zvaigznes ansis, Eirovīzijas sensācija "Citi zēni", Arturs Skutelis, rolands če un citi.

Kā "Delfi" informē "Positivus Music" pārstāve Elva Lorence, visu festivāla programmu var iepazīt mobilajā lietotnē "Positivus'22", kas bez maksas lejupielādējama "App Store" un "Google Play" veikalos. Lietotnē ir atrodama pilna festivāla programma ar visu mākslinieku uzstāšanās laikiem. Kā ik gadu, ir iespēja sastādīt pašam savu programmu.

Kā atgādina Lorence, uz festivāla galvenās skatuves — "LMT Stage" — uzstāsies A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, SoFaygo, Bas un ansis.

Uz festivāla otrās lielākās skatuves — "Lāčplēsis Stage" — varēs baudīt "The Avalanches" (DJ Set), "Yves Tumor & Its Band", Asafu Avidana, "Black Country, New Road", "black midi", "Gram-Of-Fun", "Sudden Lights", "Tribes of the City", "Nē" un VIŅA.

Savukārt uz "Narvesen Stage" festivāla apmeklētājI varēs baudīt iemīļoto pašmāju mākslinieku priekšnesumus. Plaši pārstāvēta būs hip-hop mūzikas scēna — festivālā koncertēs tādi mākslinieki kā Arturs Skutelis, Edavārdi, Prusax, rolands če, Zeļģis, Wiesulis, Ods un $ourJ. Rokmūziku, indie un citus žanrus pārstāvēs grupas "Sigma", Krisa Noa, Muud, Būū, Elizabetas Gailes un "Nova Koma" izpildījumā. Festivāla izskaņā uz skatuves kāps arī šī gada Eirovīzijas un "TikTok" sensācija — grupa "Citi zēni".

Šovasar festivāla apmeklētājiem būs baudāma arī jauna "Jim Beam Silent Disco" zona, kur dejas spēlēs dzīdžeji: DJ RKR, DJ Inga Jerzjukova, DJ Kārlis Zariņš, DJ Artūrs Pudāns, DJ Rudd, DJ All-viss, DJ Magnuss Eriņš, DJ Makree, DJ Anna Dumpe, DJ Rojs Rodžers, DJ Kārlis Ķilkuts, DJ Aspirīns.

Kā ierasts, rūpējoties par plašāku mākslas veidu piedāvājumu festivālā, arī šogad sadarbībā ar kinoteātri "Kino Bize" būs iespēja skatīties filmas. Astoņos seansos divu dienu garumā tiks izrādīts gan jaunākais pašmāju kino, gan aktuālas ārzemju filmas, gan kulta klasika. Seansus papildinās vietējo kino veidotāju viesošanās un sarunas ar skatītājiem

Kā norāda Lorence, viss "Positivus festivāla labākais no Salacgrīvas tiks pārnests uz Rīgu un festivālā varēs baudīt ne tikai daudzveidīgu mūzikas un mākslas programmu, bet arī novērtēt, iegādāties oriģinālus un kvalitatīvus dizaineru darbus smukumlietu tirdziņā, kā arī baudīt garšīgu un daudzveidīgu ēdienu. Tāpat, festivāla teritoriju piepildīs daudzas partneru aktivitātes un stendi.

"Positivus" ir Baltijā lielākais mūzikas un mākslas festivāls, kas no 2007. līdz 2019. gadam notika Salacgrīvā.