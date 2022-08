Nedēļas nogalē Ventspilī notiks 'LNSO vasarnīca 2022'

Nedēļas nogalē, no 19. līdz 21. augustam notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) mūzikas festivāls "LNSO vasarnīca 2022", kas šogad atgriežas Ventspilī, koncertzālē "Latvija".

Kā "Delfi" informē organizatori, festivāla īpašie viesi būs kanādiešu operdīva Emīlija D'Andželo un pasaulē pieprasītais pianists Andrejs Korobeiņikovs, kā arī par popmūzikas princi dēvētais Šons Nikolass Sevidžs.

Dalībnieku vidū būs arī obojists Egils Upatnieks, pianists Rihards Plešanovs un Latvijas Radio kora grupa. Koncertus diriģēs Andris Poga, Guntis Kuzma un Ainārs Rubiķis. Tradicionāli festivālā plānota arī īpaša programma bērniem un jauniešiem.

Kā iepriekš ziņots, festivāla atklāšanas koncerts "Reiha "Tuksneša mūzika" un LNSO" norisināsies 19. augustā pulksten 20, piedaloties pašmāju mūzikas zvaigznēm – obojistam Egilam Upatniekam, pianistam Rihardam Plešanovam, Latvijas Radio kora grupai un diriģentam Guntim Kuzmam.

Programmā skanēs arī Santas Ratnieces klavierdarbs "Muqarnas", Lučāno Berio Sekvence obojai kas ļaus baudīt Egila Upatnieka virtuozo spēles tehniku, kā arī Ģerģa Ligeti etīdes klavierēm. Koncerts vainagosies ar vienu no spēcīgākajiem amerikāņu minimālisma darbiem — Stīva Reiha "Tuksneša mūziku".

20. augustā pulksten 20 koncertā "LNSO un Prometejs" orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā atskaņos Artura Maskata partitūru "My river runs to thee…". Partitūras nosaukumu komponists aizņēmies no Emīlijas Dikinsones dzejas panta. Upe šajā gadījumā simbolizē brīvību, dzīvību un mīlestību. Savukārt koncerta nosaukums aizgūts no Aleksandra Skrjabina neilgās dzīves nogalē sacerētās grandiozās un filozofiska misticisma pilnās simfoniskās poēmas "Prometejs". Šī skaņdarba atskaņojumā piedalīsies Andrejs Korobeiņikovs – viens no harismātiskākajiem mūslaiku jaunajiem pianistiem.

Foto: Andrejs Vasjukevičs/Latgales vēstniecība "Gors"

20. augustā pulksten 22 āra skatuvē uzstāsies Šons Nikolass Sevidžs (Sean Nicholas Savage). Par Šonu kāds mūzikas kritiķis izteicies, ka viņš ir "labākais šīszemes dziesmu un tekstu autors kopš laika, kad "Nīls bija jauns"" (vārdu spēle 'since Neil was Young'). Ventspils koncertā Šons Nikolass Sevidžs muzicēs kopā ar LNSO stīgu ansambli, pirmoreiz izpildot savas oriģināldziesmas komponista, mūziķa, "Grammy" balvas ieguvēja Ouena Paleta (Owen Pallett) aranžijās. Ieeja koncertā bez maksas.

Festivāla noslēdzošajā dienā, 21. augustā, pulksten 17 pirmo reizi uz Latvijas skatuves kāps spilgtā itāļu izcelsmes kanādiešu dziedātāja Emīlija D'Andželo (Emily D'Angelo). 2018. gadā viņa debitēja uz Ņujorkas Metropoles opernama skatuves. Tajā pašā gadā viņa piedzīvoja savu izšķirošo starptautisko izrāvienu, kļūstot par pirmo konkursanti, kas ieguvusi visas četras galvenās balvas "Operalia" konkursā. Ar pārsteidzošo skatuves klātbūtni, vokālo autoritāti un izteiksmīgo mākslinieciskumu Emīlija D'Andželo iekarojusi operas un koncertu pasauli. Monreālas laikraksts Le Devoir D'Andželo raksturoja gluži vienkārši kā "fenomenu", vēsta festivāla rīkotāji.

"LNSO vasarnīcas" noslēguma koncertā māksliniecei uz skatuves pievienosies ne tikai LNSO, bet arī vēl kāds pasaulē pieprasīts mūziķis – latviešu diriģents Ainārs Rubiķis.

Foto: Publicitātes foto

Koncertā skanēs Albana Berga skaistās "Septiņas agrīnās dziesmas", kā arī kompozīcijas no Emīlijas D'Andželo pērn izdotā albuma "enargeia". Albums veltīts viduslaiku mūķenes, mistiķes, zintnieces un komponistes Bingenes Hildegardes fascinējošai personībai. Šī būs viena no pirmajām reizēm, kad Emīlija D'Andželo sava jaunā albuma dziesmas atskaņos uz skatuves.

Jaunākajiem "LNSO vasarnīcas" apmeklētājiem 21. augustā pulksten 15 tiks rādīta muzikālā pasaka "Kaķpēdiņu skola", kas veidota ar leģendārā ventspilnieka Herberta Dorbes tekstu. Stāstnieks būs Artūrs Putniņš, izrādes režisors ir Edgars Niklasons.

Savukārt pusaudžiem un pieaugšanas jautājumiem būs veltīta dejas izrāde "Tīklā", kura notiks 20. augustā pulksten 16. Izrāde stāsta par diviem jauniešiem, kas neatlaidīgi cenšas iegūt popularitāti sociālajos tīklos un tai mūziku komponējis Rihards Zaļupe, bet horeogrāfiju veidojusi Liene Grava.

Festivāla "LNSO vasarnīca" vakara koncertu laikā koncertzālē notiks iesaistošās mūzikas studijas "Orff" bezmaksas nodarbības bērniem. Pasniedzēja Rebeka Busule parūpēsies par mazākajiem ģimenes locekļiem, ļaujot vecākiem mierīgi baudīt koncertu.

"LNSO vasarnīca" ir LNSO vasaras festivāls ar klasiskām un neakadēmiskām programmām. Festivāla ideja – doties prom no galvaspilsētas tuvāk citu Latvijas koncertzāļu klausītājiem. Festivāls iepriekš skatītājus priecējis gan Cēsīs, gan Rēzeknē, bet astotajā norises gadā tas atgriežas Ventspilī , kur "Vasarnīca" pirmoreiz notika 2020. gadā.

Biļetes iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.