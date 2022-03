'Nesen' un 'alejas' iekļuvušas 100 Eiropas interesantāko mūzikas grupu sarakstā

Eiropas neatkarīgo mūzikas kompāniju (Independent Music Companies Asociation) asociācija IMPALA ir izziņojusi jaunāko topu "100 mākslinieki, ko apskatīt" (100 Artists to Watch) tajā iekļaujot arī divas apvienības no Latvijas – "alejas" un "Nesen".

IMPALA piedāvā jaunu programmu, lai sadarbībā ar "YouTube" veicinātu dažādību Eiropas neatkarīgās mūzikas sektorā. "100 mākslinieki, ko apskatīt" izceļ dažādus neatkarīgos māksliniekus visā Eiropā. Katru pavasari tiks paziņots par arvien jauniem māksliniekiem, kuri tiks atspoguļoti sarakstā. Organizācijas biedri var piedāvāt aizvien jaunus māksliniekus, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, daudzveidību un inovācijām, kā arī komerciāliem panākumiem. Šī jaunā programma aizstāj IMPALA ikgadējo Eiropas neatkarīgo albumu gada balvu, kas tika pasniegta 10 gadu garumā.

Pirmajā IMPALA "100 mākslinieki, ko apskatīt" sarakstā ir iekļauti mākslinieki no 30 dažādām valstīm, un tajā ir ierindoti vairāk nekā 30 mūzikas žanri, sākot no blūza līdz hip-hopam, no džeza līdz deju mūzikai un alternatīvajam rokam. Tie ir 100 lieliski neatkarīgie Eiropas mākslinieki, kuriem šogad pievērst uzmanību, norāda topa veidotāji.

Šajā sarakstā iekļautas arī divas grupas no Latvijas. Grupa "alejas" ir trīs draugu apvienība. 2019. gadā grupa laida klajā savu debijas albumu, bet 2021. gadā dienasgaismu pieredzēja otrais albums, kas savā skanējumā piedāvā plašu žanru sajaukumu, ko pati grupa raksturo kā "liriski elektronisko mūziku".

Savukārt grupa "Nesen" ir grupa no Rīgas, kurā apvienojušies Aleksis Luriņš, Alise Joste, Jānis Burmeisters un Kārlis Josts. Grupas skanējumu raksturo pretstati un plaša dinamika – liriskas un melodiskas kompozīcijas, kas ietērptas skaļā un smagnējā veidolā. 2021. gadā grupa izdeva savu debijas albumu.

IMPALA 2000. gadā izveidoja ievērojami neatkarīgi mūzikas uzņēmumi un nacionālās tirdzniecības asociācijas kā bezpeļņas organizāciju, kas strādā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem mūzikas industrijā, lai palīdzētu pārstāvēt Eiropas neatkarīgo ierakstu kompānijas un veicinātu neatkarīgās mūzikas attīstību. IMPALA biedrs ir arī ierakstu kompānija no Latvijas - "I Love You Records".