Niks Keivs izdos grāmatu par dzīvi pēc dēla traģiskās nāves

Rokmūzikas leģenda Niks Keivs strādā pie grāmatas “Liktenis, cerība un posts” (Faith, Hope and Carnage), kas vēstīs par dziedātāja pārdzīvojumiem pēc traģiskās dēla Artūra nāves pirms sešiem gadiem, vēsta britu medijs “Guardian”. Artūrs Keivs, viens no četriem mūziķa dēliem, gāja bojā 15 gadu vecumā, pārgājiena laikā nokrītot no klints Braitonā, Anglijā pēc LSD lietošanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grāmatā "Liktenis, cerība un posts" apkopotas vairāk nekā 40 stundu garas sarunas ar laikraksta "The Observer" žurnālistu Šonu O'Heigenu, kurās austrāļu rokmūziķis atskatās uz savu privāto dzīvi pēdējo sešu gadu laikā un meditē par tādām tēmām kā liktenis, māksla un sēras. Kopš dēla Artūra nāves Keivs ir sniedzis tikai dažas intervijas, taču ilgais pārdomu periods, kas sakrita ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, kalpoja par impulsu šīs grāmatas radīšanai. Grāmatas izdevējs to raksturojis kā "veltījumu mieram".

"Man bija neparasts prieks sarunāties ar Šonu O'Heigenu šajā neskaidrību pilnajā laika periodā," paziņojis Keivs. Mūziķis arī norādījis, ka pēc šīm 40 stundu ilgajām intervijām vairs neplāno atgriezties pie šī dzīves perioda. O'Heigens, kurš ir pazīstams ar Keivu ilgāk nekā 30 gadus, par topošo grāmatu izteicies, ka tā ir pilna ar intīmām un bieži vien pārsteidzošām sarunām, kurās Niks Keivs atklāti runā par savu dzīvi, mūziku un to, cik lielu ietekmi uz abām šīm jomām atstājusi viņa personīgā traģēdija. "Tā ļauj dziļi ieskatīties viena no mūsdienu oriģinālākajiem un drosmīgākajiem māksliniekiem prātā un dvēselē, kā arī sniedz izpratni par dinamiskajām attiecībām starp likteni un šaubām, kas ir viņa darbu pamatā." Grāmatas "Liktenis, cerība un posts" iznākšana paredzēta 2022. gada rudenī.

Niks Keivs ir vairāku grāmatu autors, to starpā ir dzejas, stāstu un dziesmu tekstu krājums "Karalis Tinte" (1988) un divi romāni "Un ēzelis ieraudzīja eņģeli" (1989) un "Bannija Manro nāve" (2009), kas tulkoti arī latviešu valodā, un pēdējais no tiem arī iestudēts Dailes teātrī 2017. gadā Dž. Dž. Džilindžera režijā. Keivs rakstījis arī kinoscenārijus divām austrāļu režisora Džona Hilkota filmām "Piedāvājums" (2005) un "Ārpus likuma" (2012). Kopš dēla nāves Keivs kopā ar grupu "The Bad Seeds" izdevis divus albumus "Skeleton Tree" (2016) un "Ghosteen" (2019), kuru meditatīvo intonāciju un elektroniskās un ambientās mūzikas ietekmēto skanējumu mūzikas apskatnieki saista tieši ar minēto traģēdiju.