No repa līdz elektronikai. 'Positivus' papildina programmu

"Positivus" rīkotāji festivāla programmu papildinājuši ar daudzveidīgu mākslinieku sarakstu. Šovasar Salacgrīvā uzstāsies tādi mūziķi un grupas kā SAINt JHN, "EarthGang", Ari Lenoksa (Ari Lennox), Georgia, "Yves Tumor & Its Band", "Black Midi", Flohio, "Working Men's Club", JC Stewart un "Beissoul & Einius".

Minētie mākslinieki pievienosies jau iepriekš izziņotajiem A$AP Rocky, Džeimsam Bleikam un "Of Monsters and Men".

Viens no māksliniekiem, kas uzstāsies "Positivus", ir SAINt JHN, kurš savu darbību mūzikas jomā uzsāka ar dziesmu rakstīšanu tādiem māksliniekiem kā Usher, Jidenna, Hoodie Allen, un citiem. Par ievērojamākajiem kopprojektiem uzskatāma sadarbība ar Bejonsu dziesmas "Brown Skin Girl" radīšanā un Leniju Kravicu dziesmā "Borders". Šobrīd pasaulē populārs ir mākslinieka dziesmas "Roses" remikss.

"Dreamville" ierakstu kompāniju pārstāvošā repa dueta "EarthGang" dalībnieki – WowGr8 un Olu - ir Atlantā bāzētās mākslinieciskās apvienības "Spillage Village" dalībnieki. Par repa apvienības ievērojamāko kopprojektu pagaidām uzskatāma sadarbība ar Young Thug pie singla "Proud of You".

Vēl viena festivāla māksliniece ir amerikāņu dziedātāja – dziesmu autore Ari Lenoksa. Viņa ir lieliska soula vokāla īpašniece, kuras daiļrade nereti pielīdzināta Meraijas Kerijas muzikālajam sniegumam. Mākslinieces debijas albums "Shea Butter Baby", kura tituldziesma ir kopprojekts ar J. Cole, nominēts "Soul Train Awards" balvai.

Tāpat Salacgrīvā uzstāsies viena no šīs vasaras festivālos pieprasītākajām māksliniecēm – Georgia. Viņas muzikālais sniegums tiek raksturots kā eklektiska elektronika. Kā par viņu raksta festivāla rīkotāji, dziedātāja "deju mūzikā koķeti lavierē starp hēdonismu, pārpasaulīgumu un ļoti personīgu pašatklāsmi, apvienojot to ar hip hopa, panka un Missy Elliot ietekmēm". Par popularitāti guvušo singlu "About Work the Dancefloor" māksliniece teikusi, ka jau dziesmas rakstīšanas laikā jutusi, ka šai dziesmai ir augsts potenciāls kļūt par singlu.

"Yves Tumor & Its Band" tiek raksturots kā "vizuāli glamūrīgi grotesks, muzikāli izvēlīgi eklektisks, turklāt līdz šim vienmēr uzstājies ar izcilu dzīvo šovu, no kura nav iespējams atraut acis".

"Yves Tumor & Its Band" albums Safe in the Hands of Love, kuru pavadīja izpārdota koncertturneja Eiropā, atzīts par "Pitchfork" labāko jauno albumu, bet jau 3. aprīlī gaidāms grupas jaunākais sniegums - albums "Heaven to a Tortured Mind".

Pagājušās vasaras festivālos pieprasītākā jaunā grupa "Black Midi" muzikālā ziņā pārstāv atgriešanos indī laikmetā, caur improvizācijām savienojot eksperimentālo rokmūziku, džezu un avangarda mūziku. "NY Times" grupas jaunāko albumu "Schlagenheim" atzinis par vienu no 10 labākajiem 2019. gada albumiem, ierindojot to starp Lana Del Rey, "Bon Iver" un Billijas Eilišas sniegumiem.

Dziedātāja Flohio līdz ar mini albuma "Wild Yout" izdošanu pieteikusi sevi mūzikas lauciņā kā vienu no šī brīža perspektīvākajām hiphopa pārstāvēm. "Māksliniece daiļradē savieno Apvienotās Karalistes - savas dzīvesvietas - repam raksturīgās iezīmes, grime žanra elektroniskās deju mūzikas ietekmes un trap mūzikas elementus," raksta festivāla rīkotāji.

Vēl "Positivus" uzstāsies arī jaundibinātā grupa "Working Men's Club", kas spēlē grūvīgu "post-punk" mūziku. Lai gan grupa dibināta nesen, tās dalībnieki jau pieteikuši sevi ar diviem spēcīgiem hitiem – "Bad Blood" un "Teeth".

"Positivus" festivālā uzstāsies arī īru izcelsmes dziedātājs JC Stewart. Par viņu festivāla rīkotāji raksta, ka "viņš rada saviļņojošu, sirdi sildošu mūziku. Mākslinieka balsij piemīt planējošs dvēseliskums, vienlaikus spējot būt piesātināta ar emocionālu rezonansi."

Mākslinieka jaunākais singls - Have You Had Enough Wine? - guvis atzinību no mūzikas kritiķiem un atsaucību no klausītājiem.

Jaunākā popa sensācija no Lietuvas – duets "Beissoul & Einius" paši sevi dēvē par stila ikonām elektroniskās mūzikas pasaulē. Janvārī 7000 cilvēku apmeklēja viņu krāšņo priekšnesumu Lietuvā, bet jūlijā duets uzstāsies Salacgrīvā, noteikti atskaņojot arī savu šā brīža populārāko dziesmu "Rooftop".

Atgādinām, ka Positivus festivāls šogad notiks 17. un 18. jūlijā Salacgrīvā. Kā informē rīkotāji, sagaidāms, ka, pateicoties šī gada mākslinieku programmai, tas kļūs par vienu no apmeklētākajiem festivāliem tā 14 gadu pastāvēšanas vēsturē. Biļetes nopērkamas www.positivusfestival.com un "Biļešu servisa" tīklā.