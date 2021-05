No saulgriežiem uz Ūsiņiem – pārceļ etnofestivālu 'Sviests'

Etnofestivāls "Sviests", kas tradicionāli vasaras saulgriežu laikā notiek Valmiermuižā, pandēmijas dēļ tiek pārcelts uz vasaras beigām – Ūsiņiem. Šobrīd plānots, ka tas notiks 28. augustā, informēja organizatori.

"Valmiermuižā šoreiz izcelsim ļaudis, kuri jaudā – kuriem pašiem, viņu darbiem un izpausmēm raksturīga jauda – mūzikā, amatniecībā, dzīves uztverē. Viens no jaudīgākajiem elementiem ir dzelzs, ko dabā nevar tīrā izpausmē sastapt. Līdz ar to gan sviests, gan dzelzs ir kultūras produkts – tīra, dabiska manta, kura radusies, cilvēkam jaudīgi uz to iedarbojoties. Pandēmijas laiks, kas, cerams, vasaras noslēgumā būs jau pierimis, daudziem lika ieturēt garu pauzi, izvērtēt savas prioritātes un pielāgot ikdienu, tāpēc festivāla apmeklētājiem vēlamies sniegt jaunu, jaudīgu uzrāvienu – kuļam sviestu un kaļam dzelzi!" tā par gaidāmo festivālu raksta rīkotāji no Valmiermuižas kultūras biedrības.

Etnofestivāla "Sviests" rīkotāji ir iesaistījušies Radošās Eiropas projektā "NuFolk – Global Connections", kā ietvaros tiek veidots starptautisks folka orķestris, kurš uzstāsies arī Valmiermuižā. Galvenās ārzemju viešņas būs jaudīgais un teatrālais ukraiņu dāmu grupējums "Dakh Daughters". Latviešu etnomūziku pārstāvēs "Skyforger" akustiskā skanējumā, kā arī "Rahu the Fool" un "Kaktu balles muzikanti", kas vakaru noslēgs ar dančiem.

Īpaša un maģiska festivāla atpazīšanas zīme ir uguns skulptūra, kuru radīs mākslinieks Jordi NN no Spānijas kopā ar igauņu skaņu mākslinieku Silver Sepp – taps muzikāli skanoša vides skulptūra, kuru vakara gaitā aizdedzinās.

Vairāk informācijas par pasākuma programmu etnosviests.lv, kā arī, pievienojoties pasākumam "Facebook". Pasākuma dienas daļa ir bez maksas.