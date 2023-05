No vardarbības upura līdz rokenrola karalienei: kā Tīna Tērnere kļuva par leģendu

Tikko mūžībā aizgājusī Tīna Tērnere savu dziedātājas karjeru beidza jau vairāk nekā pirms 20 gadiem, taču reti kurš nebūs dzirdējis kādu no viņas populārākajiem hitiem. 80. gados viņa no rokmūziķes faktiski pārkvalificējās par popmūziķi, kļūstot par vienu no visu laiku komerciāli veiksmīgākajiem māksliniekiem (vairāk nekā 200 miljoni pārdotu ierakstu), bet tas netraucēja viņu dēvēt par Rokenrola karalieni.

Lai kāda stila mūziku Tīna Tērnere nebūtu izpildījusi, dziedātājas brāzmojošā enerģija un kairinošais skatuves tēls katru viņas performanci piepildīja ar vistīrāko roka esenci. Tiesa, ceļš uz tāda mēroga slavu prasīja daudz ciešanu, un arī dziedātājas mūža nogale diemžēl nebija omulīga vecumdienu baudīšana, bet nemitīga cīņa ar smagām veselības problēmām.

Saistībā ar Tīnas Tērneres dzīves ceļu nešaubīgi nāk prātā vārds "atgriešanās". Pati gan viņa teikusi, ka nekad nav atgriezusies, jo bijusi šeit jau gadiem ilgi (viens no daudziem asprātīgi trāpīgajiem Tērneres citātiem-metaforām). Un tomēr – par soulmūzikas zvaigzni viņa kļuva jau 60.-70. gados duetā ar savu toreizējo vīru Aiku Tērneru, taču tā bija drīzāk lokāla slava, kas turklāt bija jādala uz diviem. Vēlāk, 80. gados, kad par Tīnu Tērneri pasaule jau šķietami bija piemirsusi, viņa spēja atrast jaunu paštēlu un atgriezās uz skatuves, lai sasniegtu nepieredzētu popularitāti visā pasaulē, pārspējot daudzus laikabiedrus.

Mūziķes brāzmainais dzīvesstāsts aizsākās Natbušā, Tenesī štatā, kur 1939. gadā pasaulē nāca Anna Meja Buloka. 11 gadu vecumā Anna ar ģimeni pārcēlās uz Sentluisu, kur pusaudzes gados kļuva par regulāru R&B klubu apmeklētāju kopā ar māsu. Vienā no šādiem apmeklējumiem viņa iepazinās ar astoņus gadus vecāko Aiku Tērneru un viņa grupu "Kings of Rythm", un tas kļuva par grūdienu dziedātājas Tīnas Tērneres dzimšanai uz skatuves, kā arī bēdīgi slavenai rokenrola vēstures lappusei ar fizisku un emocionālu vardarbību daudzu gadu garumā.

Lai arī Aiks Tērners – talantīgs, taču egomaniakāls un sadistisks mūziķis – faktiski radīja Tīnas Tērneres 60. gadu skatuves tēlu, vienlaikus viņš savu topošo sievu arī nesaudzīgi ekspluatēja, cenšoties nopelnīt un gūt atzinību ar viņas demonstratīvu seksualizēšanu (īpaši izceļot Tērneres slaidās kājas). Tolaik Aiks pat bija panācis, ka viņam pieder autortiesības uz skatuves vārdu "Tīna Tērnere", tikmēr ģimenes apstākļi Tērneru ģimenē kļuva arvien skarbāki – mūziķis arvien vairāk slīga narkotiku un alkohola atkarībā un arvien biežāk pacēla rokas un balsi pret savu panākumiem lutināto sievu.