Noderīga informācija festivāla 'Summer Sound 2023' apmeklētājiem

Jau pēc nedēļas, 4. un 5. augustā vienpadsmito reizi Liepājā norisināsies Baltijā lielākais pludmales festivāls "Summer Sound 2023", kas iepriekšējā gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu. Festivāla rīkotāji arī šogad ir izveidojuši plašu koncertu programmu un dažādas izklaides iespējas, kā arī parūpējušies par vieglāku nokļūšanu, mantu nogādi, bērnu pilsētiņu un citām ērtībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Telšu pilsētiņa

Kā "Delfi" informē "Summer Sound" rīkotāji, festivāla telšu pilsētiņa sāks darboties jau no ceturtdienas, 3. augusta plkst. 17.00, un būs atvērta līdz svētdienas, 6. augusta plkst. 15.00. Telšu pilsētiņa būs aprīkota ar tualetēm un dušu, būs pieejama arī ēdināšana un bārs, kā arī deju placis. Visā festivāla teritorijā papildu drošībai tiks veikta arī videonovērošana, t. sk. telšu pilsētiņā.

Nokļūšana

Nokļūšanai uz festivālu ir iespējams izmantot ne tikai savu personīgo transportu, bet arī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ērti nokļūt uz Liepāju ar A/S "Pasažieru vilciens" īpašajiem "Summer Sound" vilcienu papildreisiem. Lai uzzinātu par precīziem atiešanas laikiem, aicinām sekot festivāla sociālajiem tīkliem, piemēram, "Facebook".

Depozīta sistēma

Šogad festivālā ir ieviesta depozīta sistēma dzērienu glāzēm, kas nozīmē, ka apmeklētājs jebkurā tirdzniecības vietā kopā ar pirmo dzērienu iegādājas arī depozīta glāzi, kuru bez papildu maksas varēs turpināt lietot atkārtoti vai apmainīt pret jaunu. Dodoties prom no teritorijas, glāzi varēs vai nu paturēt kā suvenīru vai apmainīt pret kādu no kuponiem – piemēram, pret atlaides kuponu 2024. gada "Summer Sound" festivāla biļešu iegādei. Būs iespēja šo summu arī noziedot Ukrainas pasākumu asociācijas projektam "Music Saves UA".

Bezmaksas mantu nogāde

"Summer Sound" ir parūpējušies par bezmaksas mantu nogādāšanu līdz pat festivāla durvīm. Mantu saņemšana Liepājā būs DPD "pick-up" punktā pie festivāla VIP autostāvvietas. Plašāka informācija un pieteikšanās bezmaksas kurjera pakalpojumiem būs pieejama festivāla mājaslapā jau drīzumā.

"Bērnu pilsētiņa"

Kā ierasts, "Summer Sound" festivāla rīkotāji īpaši padomājuši par bērniem, un arī šogad teritorijā darbosies "Bērnu pilsētiņa", kā arī būs nodrošināta bezmaksas ieeja festivālā bērniem līdz 10 gadu vecumam. Bērnu pilsētiņā bez vecāku uzraudzības varēs atstāt bērnus no 4 gadu vecuma, un šis pakalpojums būs pieejams par papildu samaksu – biļeti varēs iegādāties pie ieejas Bērnu pilsētiņā.

Drošības jautājumi: Ūdens kvalitāte Liepājā atbilst peldvietu noteikumiem

"Delfi" jau informēja, ka svētdienas, 23. jūlija, pievakarē, sabrūkot Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra sienai, daļa no attīrīšanas ūdeņiem ietecēja jūrā. Pašlaik situācija ar notekūdeņu ieplūšanu jūrā ir atrisināta un tie vairs neiztek ārpus attīrīšanas iekārtām, apgalvo Liepājas pašvaldība. 25. jūlijā Valsts vides dienests (VVD) informēja, ka notekūdeņi Liepājā nav radījuši paliekošu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Bojājums tika novērsts jau naktī no 24. jūlija uz 25. jūliju. Šobrīd arī pēc otrajām veiktajām ūdens analīzēm to rezultāti liecina, ka ūdens kvalitāte Liepājā atbilst peldvietu noteikumiem," "Delfi" skaidro festivāla "Summer Sound" rīkotājs Uldis Pabērzis. "Mēs cieši strādājam un komunicējam ar Liepājas pašvaldību, un nekas neliecina, ka arī festivāla apmeklētājiem būtu kādi riski. Varam visus vasaras piedzīvojumu baudītājus nomierināt – "Summer Sound 2023" notiks un atrasties pludmalē būs droši."'

Foto: Lauris Vīksne

Festivāla programma

Lai gan festivāla teritorija būs atvērta no 4. augusta plkst. 15.00, Liepājā svētku noskaņojumu varēs sākt baudīt jau no trešdienas, kad divus vakarus pēc kārtas Juliannas pagalmā norisināsies bezmaksas ieskaņas koncerti. Trešdien, 2. augustā uzstāsies "Smaržo pēc lietus", Madara, Embark, Baiba, "B Optimist", bet 3. augustā – Kristiāna Millere, "2tie", "Midnight projects", "Audiokvartāls" un "Erased By Sunrise".

Festivālā "Summer Sound" uz skatuves kāps Dj un producentu apvienība "Meduza" no Itālijas, elektroniskās deju mūzikas karaļi, dīdžeji un producenti Felix Jaehn un Alle Farben no Vācijas. Notiks skaļākā pašmāju hip-hopa mūziķa Gustavo atgriešanās. Festivālā piedalīsies arī Igaunijas leģendārā "indie-rock" apvienība "Ewert And The Two Dragons", Ukrainas sensācija "Kalush Orchestra" un pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde: "Skyforger", "Singapūras satīns", Ozols, Zeļģis, Būū, rolands če, "Labvēlīgais tips", "Sudden lights", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Dzelzs vilks", Prusax, Wiesulis, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, "Pirmais kurss", "Gapoljeri", Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, Čipsis un Dullais, "Nikotīņi", "Indygo", Finķis & Pragaii, "Zari". Tāpat piedalīsies Igaunijas sensācija NOËP, kā arī apvienības "Leon Samov", "Planeta Polar", "Shishi" un "Lucid Kidd" no Lietuvas, bulgāru alternatīvais "indie-pop-rok" duets IVA un zviedru grupas: "Girl Scout" un "The Boo Boo Bama Orchestra", u. c.

Plašāk ar festivāla "Summer Sound" programmu var iepazīties mājaslapā summersound.lv.