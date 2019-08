Noderīga informācija 'Instrumentu' koncerta apmeklētājiem

Sestdien, 31. augustā, Daugavas stadionā grupa "Instrumenti" sniegs savu vērienīgāko koncertu kopš grupas pastāvēšanas sākuma.

Kā koncerta īpašā viešņa pirms "Instrumentiem" uzstāsies dziedātāja Aminata, kas izveidojusi īpašu programmu. "Instrumenti" koncerta laikā uz skatuves kāps arī mūziķi, kas kā viesmākslinieki piedalījušies "Instrumentu" jaunākajā albumā "Cilvēks" – ansis, Intars Busulis un "Prāta Vētra". "Instrumenti" mūziķiem Jānim Šipkēvicam un Reinim Sējānam līdzās uz skatuves kāps pavadošā grupa septiņu cilvēku sastāvā. "Instrumenti" koncerta skatītājiem gatavo arī vairākus pārsteigumus, kas solās pārsteigt arī pašus rūdītākos koncertu apmeklētājus.

Kopš pirmdienas Daugavas stadionā notiek "Instrumentu" koncerta skatuves uzbūve. Skatuve novietota pretī "B" tribīnēm. Sēdvietu biļešu īpašniekiem ieeja tribīnēs no Augšielas puses (ieeja tribīnēs no skatuves puses nav paredzēta). Skatuves priekšā izveidota Fanu zona, kas dalīta divās daļās – ieeja no labās vai kreisās puses vistuvāk skatuvei. Informējam, ka sēdvietu biļešu īpašniekiem ļauts koncertu baudīt arī no stāvvietu zonas.

Foto: Publicitātes foto

Pasākuma teritorijā būs izvietotas arī audiovizuāla instalācija ar sensoru vadību "Instrumenti saplūšana", ko radījuši Mārtiņš Blanks, Krists Zankovskis un Dāvis Līcītis, kā arī "Mākslai vajag telpu" scenogrāfiskā instalācija "Visas Stankēviča līnijas" (mākslinieki: Rūta Briede, Evija Pintāne, Svens Neilands un Anna Zvaigzne).

Biļetes pieejamas "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un vietnē Aula.lv. Bērniem līdz 6 gadu vecumam pieaugušo uzraudzībā (un neaizņemot atsevišķu sēdvietu) ieeja bez maksas, taču bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam biļetes pieejamas par puscenu.

Pirms un pēc koncerta netiks organizēti papildu sabiedriskā transporta reisi vai auto stāvvietas, koncerta organizatori aicina uz un no koncerta doties kājām.

Vakara plāns:

Pulksten 18.00 – ieeja

Pulksten 20.00 – Aminata

Pulksten 21.00 – 'Instrumenti'