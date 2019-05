Noklausies! 11 jaunas dziesmas, ko vērts dzirdēt šopavasar

Ar jaunām dziesmām šajā pavasarī klausītājus lutina ne tikai vietējās popmūzikas spīdekļi, bet arī folka, elektronikas un rokmūzikas pārstāvji. Maijā savu jau 16. albumu laidīs klajā elektroniskās mūzikas veterāns Andris Indāns jeb "Gas of Latvia", tāpat jaunu, 25. jubilejas albumu pieteikusi grupa "Pienvedēja piedzīvojumi", pēc ilgāka pārtraukuma par sevi atgādina "Tribes of the City", bet ar jaunu projektu "ZeMe" debitē pazīstamā koklētāja Laima Jansone un DJ Monsta. Piedāvājam rakstu izlasi ar 11 interesantām, jaunām dziesmām no pašmāju alternatīvās, etno un elektroniskās mūzikas skatuves.