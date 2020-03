Pašmāju dziedātājas Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže laidušas klajā kopīgo dziesmu "Laime šī", kas aicina novērtēt sevi un priecāties par dzīvi.

Dziesma tapa Aijas Andrejevas organizētajā radošajā nometnē, kurā tika rakstītas dziesmas viņas jaunajam albumam. Aija atceras: "Man bija sajūta, ka vajag radīt spēcīgu dziesmu, kurā piedalās tikai dāmas. Dienas beigās mēs sapratām, ka šī dziesma būs mums trijām, ne man vienai. Dziedot šo dziesmu kopā mēs vēl vairāk varam sievietes spēku parādīt!"

Dziesmas ideja un frāze "Laime šī" nāk no Agneses Rakovskas, kura atklāj: "Tās ideja pauž to, ka esam pateicīgas un laimīgas par to, kas šobrīd notiek mūsu dzīvēs. Mēs vēlamies iedvesmot arī citas sievietes atļauties būt pašām. Mēs ikkatra esam īpaša un unikāla!"

"Dziesmu caurstrāvo prieks. Tā ir dzīves svinēšana. Sevis svinēšana!" saka Kristīne Pāže.

Dziesmā piedalās: Aija Andrejeva – vokāls; Agnese Rakovska – vokāls; Kristīne Pāže - vokāls, elektriskā ģitāra; Kristaps Ērglis - bass, akustiskā ģitāra; Rūdolfs Budze - studijas producents, taustiņinstrumenti. Videoklips tapis sadarbībā ar režisoru Ivaru Burtnieku.