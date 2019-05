Dziedātāja Aija Andrejeva laiž klajā pirmo vēstnesi no nākamā gadā gaidāmā albuma – dziesmu "Es iešu tālāk", kā arī publicē pavasarīgu videoklipu.

Dziesmas autori ir Jānis Aišpurs, Arnis Račinskis un Aija Andrejeva, dziesmu miksējis Krišjānis Geidāns.

"Dienā, kad mēs rakstījām dziesmu, bija sajūta, ka rakstam himnu. Sajutām to kā veltījumu Latvijai un laikam, kas mūs veidojis kā cilvēkus – Ziedonim, Peteram, Uldim Marhilēvičam, "Menuetam" un ne tikai. Tekstā un pašā dziesmā ir vairākas atsauces uz 80. gadiem, tā laika estrādes mūzika – vienalga roks vai pops – ir ar spēcīgu vēstījumu, ar citu sajūtu. Lai arī zem cita karoga, dzejnieki nebaidījās rakstīt un komponisti komponēt par Latviju, nebaidījās lepoties un tam lepnumam bija cita jauda, mūzikai bija cita jēga. Tas nav nekas jauns, bet mūs iedvesmoja tā laika lepnums par savu zemi," par dziesmas tapšanu saka Aija Andrejeva. Dziesma "Es iešu tālāk" no 3. maija pieejama visās straumēšanas platformās.

"Es iešu tālāk" iezīmē jaunu posmu dziedātājas dzīvē un radošajā karjerā. "Dziesmā ir teksts "mums jāiet ārā" un mums ir jāiet ārā, no telefoniem, no televizoriem, mums jāiet dabā, tuvāk sev, tuvāk īstumam it visā," saka Aija Andrejeva. Dziesma tapusi šī gada agrā pavasarī radošā dziesmu rakstīšanas nometnē "Kapteiņu ostā", kurā piedalījās dažādi dziesmu autori un popmūzikas producenti.

Reizē ar dziesmu klajā nāk arī tās video klips, kas tapis vairāku dienu garumā Dundagas pusē, Slīteres silos, Jūrkalnē, Sārnatē, vietās, kas Aijai pašai ir tuvas.

"Visa klipa tapšana bija lielisks piedzīvojums, mēs arī atklājām vairākas jaunas vietas - piemēram, Pižezeru, kurš kartē ir atrodams, bet bez nosaukuma. Pēdējo klipa kadru filmējām Sārnates stāvkrastā, kas ir mazāk zināma vieta, bet man likās mežonīgāks, neskartāks," klipa filmēšanas iespaidos dalās Aija.

Video klipa režisors ir Pēteris Krievkalns, operators Mārtiņš Šalmis, montāžas režisors Tanuki Mink, producente Ilze Jansone.