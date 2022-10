Noklausies! Alternatīvā roka duets 'Next To Zero' publicējis jaunu dziesmu

Alternatīvā roka duets "Next To Zero" laidis klajā dziesmu "Never Ever" no gaidāmā albuma "More Power". Sākot ar 19. oktobri dziesma jau ir pieejama visās lielākajās straumēšanas un mūzikas lejupielādes platformās.

Kā "Facebook" ziņo paši grupas dalībnieki: "Diemžēl viss neiet tik raiti kā gribētos un dažādu iemeslu dēļ albuma izdošana kavējas. Bet dēļ tā izdomājām palaist apritē vel vienu singlu - frustrācijas pilnu dziesmu "Never Ever"."

"Next To Zero" ir alternatīvā/indie roka duets, kur darbojas bijušais grupu "Mary Jane" un "Backflow" vokālists un basģitārists Jānis Grants, kā arī bijušais grupas "Fact" ģitārists Jānis (Gonza )Kalniņš.