Noklausies! Apvienība 'ZeMe' piesaka pirmo albumu ar singlu 'Visuma vizošā tumsa'

Apvienība "ZeMe", kurā apvienojušies koklētāja Laima Jansone un elektroniskās mūzikas pārstāvis Monsta (Uldis Cīrulis), ar singlu "Visuma vizošā tumsa" piesaka savu pirmo albumu "Visuma vizošā tumsa", kas atvēršanas svētkus piedzīvos 16. maijā. Savukārt rudenī, 20. septembrī skaņdarbi no jaunā albuma būs dzirdami koncertā "Visuma vizošā tumsa" "Mūzikas namā Daile", portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

Monstas un Laimas Jansones muzikālie ceļi krustojās 2015. gadā, kad kopā spēlēja koncertprogrammu "Zeme", pēc kuras mākslinieki nonāca līdz kopīgās apvienības nosaukuma "ZeMe". Šajā pavasarī "ZeMe" klausītāju vērtējumam nodod pirmo singlu "Visuma vizošā tumsa".

"Visumā nekad nav īstas tumsas. Tas viegli atstaro zvaigžņu radīto gaismu. Saule savā spožumā silda ZeMi - mūsu mājas." Skaņdarbs "Visuma vizošā tumsa" stāsta par pārpasaulīgo un pasaulīgo, kā latviešu tradicionālais instruments kokle mijiedarbojas ar elektroniskās pasaules ritmiem, spēlējot gaismas un ēnas spēles, kas atstarojas visumā tāpat kā mēs," stāsta Laima Jansone.

Savukārt Monsta atklāj dziesmas dzimšanas svētku nianses: ""Visuma vizošā tumsa" tapa improvizācijas rezultātā, kad studijā ar Laimu "džemojām". Laika gaitā mēs pieķērāmies vienai idejai, kura patika mums abiem, līdz tā ieskanējās kā skaņdarbs, kurā atbalsojas visums. Sapratām, jā, ir. Tajā ir dzirdama kokle gan ar efektiem, gan bez un arī daudz un dažādi efekti ar sintezatoru un no elektroniskās puses, kā arī saklausāmi "scratch" (skreča) elementi, kuri albumā gan nebūs piesātināti."

20. septembra vakarā "Mūzikas namā Daile" koncertā "Visuma vizošā tumsa" tiks atskaņoti skaņdarbi no albuma "Visuma vizošā tumsa", kas ir kā saikne starp divām pasaulēm - starp mūsdienīgo un tradicionālo, starp mieru un trakulību, starp trauslo un nesatricināmo, starp nopietnību un rotaļīgumu, ko sniedz gan elektriskās, gan akustiskās kokles, kā arī elektronikas skaņas, kas tiks filigrāni veidotas no dažādu sadzīves priekšmetu skaņām, un to visu papildinās mūziķu drauga Toma Poiša kontrabasa solo.

Muzikālo skanējumu mākslinieciski papildinās dejotāji, izdejojot dabas ritmus, kā arī scenogrāfija, kas katram skatītājam atklās visuma vizošās tumsas un gaismas spēles.

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.

"ZeMe" savas darbības laikā ir koncertējuši daudzās pasaules malās – Japānā, Arābu Emirātos, Itālijā, Somijā, Kazahstānā u.c. valstīs. Vairāk informācijas apvienības "Facebook" profilā.