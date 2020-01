Sākot jaunu desmitgadi, debitējusi jauna alternatīvās mūzikas apvienība "Alter Ego", publicējot savu pirmo ierakstu — kompozīciju "Atspulgs tukšumā", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

"Katrā no mums slēpjas kāds otrs neatklāts vai atklāts ES. Laidīsim tos ārā no būriem, lai tie elpo un dzīvo kopā ar mums. Novelciet maskas, novelciet drēbes, esiet pilnīgi kaili savā priekšā — laiks atklāt patieso ES," atklāj grupas "Alter Ego" dalībnieki.

"Alter Ego" pirmssākumi meklējami jau pirms daudziem gadiem, taču aktīvu darbību apvienība sākusi 2019. gada otrajā pusē, kopīgas idejas vārdā apvienojot mūziķus no tādām pašmāju alternatīvas mūzikas grupām kā "The Factor", "Pūķa gars" u. c.