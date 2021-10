Ar dziesmu "Get You Off My Mind" un tā videoklipu savu debijas albumu piesaka mūziķis Patriks. Šis ir jau trešais singls no gaidāmā albuma "Penumbra".

Stāstot par topošo albumu, mūziķis saka: "Koncepta albums "Penumbra" ir tapšanas procesā jau ilgu laiku, ir nācies sastapties ar dažādiem šķēršļiem, taču šobrīd izdodas veltīt laiku savas mūzikas radīšanai vairāk nekā iepriekš un beidzot ir redzama tā saucamā "gaisma tuneļa galā", jeb albums tik tiešām tiks pabeigts tuvākajā nākotnē."

"Dziesma "Get You Off My Mind" ir par aizmiršanas procesu pēc kāda nevēlama notikuma, kas nekādīgi neatstāj tavu prātu, tāpēc tu pieņem faktu, ka esi gatavs darīt gandrīz jebko, lai šo notikumu vai personu beidzot izdabūtu ārā no savas galvas," stāsta mūziķis.

Kā norāda pats Patriks, viņa gaidāmajā albumā būs gan ar R&B/soul, indie pop, gan bedroom pop/lo-fi hip-hop, neo soul noskaņas.