Ar dziesmu "River Song" un tās videoklipu savu debijas albumu piesaka jauna latviešu dziedātāja Valērija Kravale.

Albumu "Life Goes On" plānots izdot 25. maijā.

Valērija Kravale ir jaunā latviešu mūziķe un dziedātāja no Jelgavas, kura šobrīd dzīvo un rada Berlīnē, Vācijā. Kā teikts pašas dziedātājas pieteikumā, viņas mūzika ir "krustojums starp post-padomju tematiskiem dziesmu tekstiem un dziļi atmosfēriskām ģitāras skaņām".

Mūzikas video dziesmai "River Song" veidots sadarbībā ar Berlīnē rezidējošo krievu mākslinieci Elīnu Šorohovu. Klipa filmēšana notika gan Berlīnē, gan Sočos, Krievijā, un vēsta par melanholiju un, kā pati Valērija to definē, "imigrantu sajūtu", kas ir pazīstama visiem, kuri ir pametuši mājas labākas dzīves meklējumos.

""River Song" ir viena no albuma "Life Goes On" dziesmām, ar ko es lepojos visvairāk. Šķiet, ka tieši šī dziesma spēja vēstīt to, ko man gribējās visus šos gadus pateikt. Kopumā albums bija smags astoņu mēnešu darbs – divu mēnešu dzīve autobusā Berlīne-Amsterdama, jo ierakstījos tur; naktsmaiņas klubā, lai apmaksātu rēķinus, eksistenciālās krīzes pa vidu visam. Bet ko lai saka – life goes on! (dzīve turpinās)" tā mūziķe par savām sajūtām.

Albums prezentācijas koncerts notiks Berlīnē, klubā "Hangar 49" 25.maijā. Pēc tam tas būs un pieejams gan sociālajos medijos, gan CD veidā.