Ar Latvijā ierakstītu dziesmu debitē jauna ukraiņu dziedātāja Nastunin jeb īstajā vārdā Anastasija Jacenko. Viņa Latvijā nonāca šī gada pavasarī, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā.

Būdama dziedātāja, meitene meklēja iespējas turpināt nodarboties ar sirdslietu. Veiksmīgas sakritības rezultātā Anastasija satika latviešu dziedātāju Katrīnu Gupalo, kura vēlāk viņu iepazīstināja ar mūzikas producentu Rodionu Gordinu.

"Man bija izveidots dziesmas koncepts, kurai es meklēju izpildītāju. Es rādīju to saviem draugiem, starp kuriem bija arī Katrīna Gupalo. Katrīna man piedāvāja ierakstīt šo dziesmu ukraiņu valodā kopā ar Anastasiju. Man šī ideja patika, un es, protams, piekritu," stāsta producents.

Dziesmas "Dole" (tulkojumā no ukraiņu valodas - "liktenis") teksta autore ir pati Anastasija Jacenko. Dziesma vēsta par to, ka tas, kas šobrīd notiek Ukrainā skar ikvienu, par to ka mēs visi esam vienā laivā, un neviens nevar zināt, kur liktenis viņu aizvedīs rīt. Savas mājās Ukrainā Anastasija dziedāja folkmūziku un tautasdziesmas, šī bija viņas pirmā pieredze, ierakstot autordziesmu.

"Esmu ļoti pateicīga Latvijas cilvēkiem par to kā viņi mani satika. Ierodoties Rīgā, es nezināju, vai man sanāks turpināt muzicēt, bet liktenis mani noveda pie Katrīnas un Rodiona. Kopīgs darbs pie dziesmas bija arī mērķis pievērst uzmanību notiekošam manā dzimtenē," stāsta Anastasija Jacenko jeb Nastunin.

Dziesma "Dole", Nastunin izpildījumā, pieejama visās lielākajās mūzikas platformās.