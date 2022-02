Ar singlu "Speak to My Father" debitējis jauns dziedātājs Timotejs Rozentāls jeb Timothy. Ar šo dziesmu viņš vēlas mainīt stereotipus par kristīgās mūzikas vienveidību.

Līdz šim Timotejs bija vairāk zināms kā video režisors dažādiem mūziķiem, no kuriem viņš iedvesmojās veidot savu mūziku. Viņš mācās par džeza pianistu un vokālistu Liepājas Mūzikas un mākslas vidusskolā.

Timothy uzsver, ka mūsdienās "liela daļa dziesmu ir par narkotikām, seksu un naudu, bez jebkādas dziļākas jēgas." Runājot ar kristiešu draugiem, Timotejs ir sapratis, ka jauniešus nesaista parasta kristīgā mūzika - tā ir diezgan vienveidīga un novecojusi. Tāpēc jaunais mūziķis vēlas kristīgo mūziku ietērpt jaunās noskaņās.

Timothy veidoto mūziku raksturo dziļi basi un plūstošās melodijas līnijas. Timόtheos no grieķu valodas nozīmē "pagodināt Dievu", un tas arī paskaidro Timoteja plānus mūzikā, paskaidro pats mūziķis. Timotejs par sevi saka: "Katram no mums ir savi putniņi, taču no tiem nav jābaidās. Tā ir dāvana."

Timotejs 2020. gadā izlaida savu pirmo singlu "Sweet Baby", kura iedvesmas avots bija filmēšana Baldones sporta un mūzikas festivālā "Waterfest". Timotejs brīvajā laikā apguva mūzikas producēšanu, lai visu varētu darīt pats – sākot no mūzikas ierakstīšanas un producēšanas savā mājas studijā, līdz pat reklāmas dizaina materiālu veidošanai un mūzikas klipu filmēšanai.

Singls "Speak to My Father" no 4. februāra pieejams populārākajās straumēšanas vietnēs – "Spotify", "YouTube" un "Apple Music".