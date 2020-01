Arstarulsmirus līdz ar jaunas singla "Mans ieradums" publicēšanu turpina atklāt dziesmas no marta sākumā gaidāmā albuma "Skatu punkti" un tāda paša nosaukuma koncertsērijas ar pirmajiem koncertiem: 3. maijā koncertzālē "Lielais dzintars", Liepājā un 9. maijā Vidzemes koncertzālē "Cēsis", portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

31. janvārī pie klausītājiem digitālās straumēšanas vietnēs nonāk mūziķa un producenta Arstarulsmirus jaunākā dziesma "Mans ieradums", kas ir otrais oficiālais singls no marta sākumā gaidāmā albuma "Skatu punkti".

"Manuprāt, šī ir viena no zīmīgākajām albuma dziesmām, kurā es centos atspoguļot cilvēka iekšējās pasaules daudzslāņainību un pakāpenisku uztveres maiņu no egocentriskas uz empātiskāku un līdzatbildīgāku ar apkārtējiem. Katra rindiņa pantos raksturo kādu no atziņām, kas radusies šo iekšējo izmaiņu procesā. Dziesmas vēstījuma pamatā ir vairākas manas dzīves pamatvērtības - pastāvīga iekšēja transformācija un bezgalīga tiekšanas pēc balansa caur dziļāku sevis izpratni," par dziesmu stāsta Arstarulsmirus.

Darbu pie jaunā saturiskā virziena, ko mūziķis sauc par "Vēlējuma dziesmām", Arstarulsmirus uzsāka pirms ilgāka laika. Vēlējuma dziesmu mērķis ir vairot vērīgāku un līdzjūtīgāku attieksmi pret cilvēka iekšējo pasauli, kā arī atspoguļot uz sirsnīgu, atbalstošu un cieņpilnu attieksmi savstarpējās attiecībās.

"Pēdējie desmit manas dzīves gadi bija apzināta, intensīva un nepārtraukta daudzu ieradumu mainīšana. Atskatoties uz to kādas izmaiņas esmu veicis ieradumos, kas saistīti ar veselību, komunikāciju, radošo darbību un daudzām citām dzīves jomām tomēr saprotu, ka esmu vien pašā šo izmaiņu ceļa sākumā," par izmaiņām atklāti dalās Arstarulsmirus "Esmu daudzkārt izjutis to, ka patiesa iekšēja transformācija ir diezgan sāpīgs process, jo ikreiz, kad virzos uz kāda sava priekšstata vai ieraduma pilnveidošanu, līdzšinējās sevis un pasaules uztveres konstrukcija kaut kādā mērā tiek sagrauta un aiziet bojā. Tas ir process, kuru arvien mācos iemīlēt un pieņemt."

Drīz pēc albuma izdošanas Arstaruslmirus kopā ar pavadošo sastāvu dosies pirmajos koncertsērijas "Skatu punkti" koncertos, kuros skanējuma un gaismu dramaturģija, kā arī stilistika veidota tā, lai radītu dinamisku un vieglu noskaņu, kas palīdzēs klausītājam uztvert dziesmās esošo bagātīgo tekstu daudzumu. Koncertā būs dzirdami pavisam jauni skaņdarbi no albuma "Skatu punkti", kā arī dziesmas, kuras tapušas periodā, kad mūziķis uztsājies ar skatuves vārdu Gustavo.

Jaunās dziesmas mūzikas un teksta autors ir pats Arstarulsmirus. Viņš ir arī dziesmas producents un aranžijas veidotājs. Aranžiju veidojuši arī Romāns Faļkenšteins un Elvis Lintiņš.

Fona vokāli: Laima Dimanta, Madara Orola, Jevgēnija Krupenkina, Rihards Bērziņš, Lauris Valters, klavieres: Elvis Lintiņš, ģitāra: Linards Šveklis, bass: Staņislavs Judins, sintezatori un sitamie instrumenti: Arstarulsmirus, skaņu režija: Sergejs Laletins.