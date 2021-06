Pašmāju jaunā ārtroka grupa "Akvalande" laidusi klajā debijas albumu "Songs of Akvalande".

Kā "Delfi" informē grupas pārstāvji, albuma septiņas dziesmas ir iespējams noklausīties visas lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.

"Grupa iedvesmojusies no izbijušā Mūkusalas ūdens atrakciju parka "Akvalande", kas savulaik bija vieta, kur aizskalot ikdienas rūpes. Tā mūža nogalē bezrūpība acīmredzami valdīja ne tikai apmeklētāju vidū, tāpēc mēs vēlējāmies iemūžināt tās pretrunīgās sajūtas, kuras raisa mirstoša izklaides vieta. Tāpat kā ūdens plūda cauri atrakciju parkam, tā arī grupas pamats – divas ģitāras, basģitāra un bungas – plūst cauri septiņām albuma kompozīcijām, vai tas būtu straujākajās dziesmās kā pārgalvīgās trubās un viļņu baseinos, vai mierīgākajās – kā slinkajā upē un džakuzi. Kā tas stāstniekiem mēdz gadīties, arī mēs, rekonstruējot atmiņas, tās nedaudz piepušķojām, šoreiz gan bez špakteļa, bet gan ar vijolēm, flautām, saksofoniem, miskastēs atrastiem sintezatoriem, ventilācijas caurulēm un pa trepēm lejā mesti krēsliem. Septiņus gadus pēc pēdējā "Akvalande" apmeklējuma, šī vieta nu ir uzburta no jauna septiņu dziesmu ciklā "Songs Of Akvalande", kas atspoguļo dinamiku starp kluso un skaļo, līksmo un skumjo, silto un auksto, sauso un slapjo," stāsta grupas dalībnieki.

Albumu ierakstīja Lauris Stanke Ģirta Laumaņa "Hodila Records" studijā Valmierā, atsevišķas skaņdarbu detaļas ierakstītas arī "Barona buduārā" Rīgā.

"Songs Of Akvalande" miksēja Krišs Veismanis un māsterēja Gatis Zaķis. Albuma un singlu noformējumam izmantotas Evas Poišas fotogrāfijas ar Martas Folkmanes grafisko dizainu.

Grupa "Akvalande" radusies 2019. gadā un darbojas ārtroka žanrā.