Noklausies! 'Astro'n'out' iedzied dziesmu par mājas mīluļiem

Lai atbalstītu ikvienu, kura ikdienas neatņemama sastāvdaļa ir rūpes par suni, kaķi vai kādu citu mājas mīluli, grupa "Astro'n'out" radījusi dziesmu "Ķepu cilvēks "un atklāj īpašu platformu, kas virtuāli apvienos mājdzīvnieku saimniekus visā Latvijā, portālu "Delfi" informē projekta pārstāvji.

"Dziesmas tapšana bija zināms izaicinājums, jo lika nedaudz citādi paraudzīties uz attiecībām ar manu kaķi Tunku, un arī pārējie grupas mūziķu ikdienas piedzīvojumi ar saviem mājdzīvniekiem deva ļoti personīgu noskaņu visai dziesmai. Ceru, ka, klausoties dziesmu, katrs, kuram mājās ir savs ķepu draugs, varēs atcerēties mīlestības un prieka pilnos mirkļus, kas pavadīti kopā. Savukārt tiem, kuri vēl tikai domā par mājdzīvnieku savā dzīvē, novēlu būt atbildīgiem, pieņemot šo lēmumu, un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem. Ar labu padomu un apkārtējo atbalstu ikviens var iegūt to neatkārtojamo sajūtu, ka tevi mājās sagaida tavs uzticamais ķepu cilvēks," stāsta grupas "Astro'n'out" soliste Māra Upmane-Holšteine.

Klubs ne tikai vienos mājdzīvnieku saimniekus un sniegs tiem vērtīgu atbalstu rūpēs par saviem mīluļiem, bet arī palīdzēs tiem dzīvniekiem, kuri šobrīd ikdienu vada kādā no dzīvnieku patversmēm. Latvijas pilsētās ir simtiem klaiņojošu un pamestu mājdzīvnieku, tādēļ kluba interneta vietnē tiks uzturēta aktuālā informācija par Latvijas patversmēs esošajiem dzīvniekiem, palīdzot tiem ātrāk atrast saimnieku un aicinot cilvēkus biežāk izvēlēties savu ģimenes mīluli no dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Interneta vietne apvienos sludinājumus no vairāk nekā 20 patversmēm visā Latvijā, un jau tuvākajā laikā šī mājaslapas sadaļa būs pieejama ikvienam lapas apmeklētājam.

Kluba mājaslapā būs apkopoti dažādi ekspertu padomi par mājdzīvnieku kopšanu, emocionālo veselību, fizisko sagatavotību un citām aktuālām tēmām, kuras aplūkos un savā pieredzē dalīsies mājdzīvnieku veselības eksperte, sertificēta veterinārārste Anete Kalniņa, kaķu kopšanas profesionāle, sertificēta felinoloģe Aija Nuķe un suņu dzīves eksperte, kinoloģe Ļena Valdmane.