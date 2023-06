Pašmāju apvienība "Audiokvartāls" 21. jūnijā klausītājiem nodot dziesmu "Ļauj man tevi pavadīt", kurā izmantota visiem zināmā grupas "Dzelzs vilks" tēma no dziesmas "Ļauj man tevi…".

Dziesma ir par lietu, dejām un flirtu, vēsta mūziķi. Ar šo dziesmu grupa aicina nekautrēties izbaudīt dzīvi arī tādās situācijās, kad viss nav tik ērti. "Deja ir intīms process. Kāds var dejot visur un ar jebkuru, kāds var dejot tikai savā guļamistabā, kādam, lai atvērtos vajag īsto partneri. Situācijas ir ļoti dažādas, lai gan mēs grupā neesam tie labākie dejotāji, mēs uzskatām, ka dejošana brīnišķīgi palīdz atbrīvoties un labi pavadīt laiku. Es pats vairākas reizes esmu nonācis situācijās, kad uzlūdzot meiteni dejot, gandrīz izveidojās konflikts, jo viņa ir atnākusi ar kādu citu, bet es taču vēlos tikai padejot, nevis precēties. Uzskatu, ka ja tu nedejo ar savu partneri, tad variar kādu citu, protams, ja pats to vēlies", stāsta grupas solists Ivars.

"Man ļoti patīk lietus, tas ir kas ļoti maģisks, it īpaši, ja vēl ārā ir silts laiks, es to ļoti izbaudu. Dziesmas galvenā tēma man iešāvās prātā kādā siltā vasaras naktī, kad braucu mājās ar velosipēdu un sāka līt lietus. Speciāli pagarināju maršrutu, lai noturētos šajā mirklī ilgāk un jau gaidīju nākamo reizi, kad būs silts un uzlīs lietus. Strādājot ar dziesmu studijā, atceroties šo ainu, radās asociācijas ar manu mīļāko grupas "Dzelzs vilks" dziesmu "Ļauj man tevi…", sākumā aizņēmāmies pāris frāzes no šīs dziesmas, bet pēc tam sapratām, ka arī galvenā ģitāras tēma lieliski iederētos dziesmas aranžijā un, saņemot akceptu no "Dzelzs vilka", ielikām arī šo "semplu". Uzskatu, ka iznākumā ir radusies skaista dziesma, kas patiks gan mūsu klausītājiem, gan arī uzjundīs nostaļģiju ilggadējiem viņu grupas faniem."

Turpinot sadarbību ar operatoru Andri Koemecu, dziesmai ir tapis videoklips, kura galvenajā lomā ir dejotāja Marta Ančereviča. Klipā ir redzamas dejas lietū, kas filmēšanas procesu padarīja neaizmirstamu un visai komandai ļāva izbaudīt šo fantastisko dabas parādību pilnībā, stāsta mūziķi.

Poproka trio "Audiokvartāls" 21. jūnijā uzstāsies "JIP – Mārupīte", bet vasaras turpinājumā būs satiekams festivālos "Saldus saule", "Bauska Taste", "Summer Sound" pre-party, kā arī Valmieras pilsētas svētkos un citur. Grupas sastāvs – Ivars Ozoliņš, Arnis Ozoliņš, Māris Skrodis.