Jaunu singlu "Kādēļ" laidusi klajā post-punk apvienība "Bēdu brāļi", ar šo dziesmu piesakot debijas albumu "Dudende". Kā vēsta grupas pārstāvji, albums tiks izdots šī gada nogalē.

"Singlā "Kādēļ" kombinējas dzīvs skanējums ar avangardiskiem elementiem, atbalsojot labākās postpanka tradīcijas," vēsta mūziķi. Līdzīgi kā citās "Bēdu brāļu" dziesmās arī singlā "Kādēļ" tiek izdziedāts stāsts, kas ir reizē gan eksistenciāls, gan pietiekami neskaidrs, lai ar to rezonētu daudzi.

Singls, tāpat kā viss topošais albums, ierakstīts "Frida Records" skaņu ierakstu studijā un skaņas apstrādi veica Pēteris Ozols. Bez Bēdu Brāļiem "Kādēļ" ierakstā piedalijās arī Franks Pirogs.

Apvienība "Bēdu brāļi" ir projekts, ko veido visai muzikāls trio: Oskars Tupuriņš (Kasetes, Bobijs Velns, Boys Will Be Boys), Pēteris Ozols (Troksnis, Pyro Trees) un Jānis Liepiņš (Kasetes, Tribes Of The City). Līdz šim mūzikas straumēšanas vietnēs noklausāms Bēdu brāļu izdotais dzīvais ieraksts, kam dots atbilstošs nosaukums - "Dzīvais".