Noklausies! Britu grupa 'Gorillaz' izdod albumu 'Cracker Island'

"Cracker Island" ir slavenās britu grupas "Gorillaz" astotais studijas ieraksts, tapis pēdējo divu gadu laikā un dienasgaismu piedzīvojis šīgada 24. februārī.

Kā viesmākslinieki albumā piedalās Thundercat, kurš aizvadītā gada vasarā bija dzirdams arī Latvijā, festivālā "Positivus", austrāliešu psihodēliskās mūzikas projekts "Tame Impala", leģendārās rokgrupas "Fleetwood Mac" soliste Stīvija Niksa, puertorikāņu reperis "Bad Bunny" un vairāki citi mūziķi.

Albumā ir 10 skaņdarbu, daži no tiem publicēti jau iepriekš kā singli, piemēram, dziesma "Baby Queen" izdota 2022. gada rudenī kā daļa no videospēles "FIFA 23" skaņu celiņa, bet jaunākais singls "Silent Running" izlaists tikai dažas nedēļas pirms albuma un papildināts ar videoklipu, ko veidojis viens no grupas dibinātājiem – komiksu mākslinieks un dizaineris Džeimijs Hjūlets.

Albumu augstu novērtējuši vairāki ārzemju mūzikas žurnālisti un mediji, tādi kā amerikāņu žurnāls "Rolling Stone", britu "The Independent" u. c. Šobrīd platformā "Metacritic", kurā tiek apkopots vidējais kritiķu un klausītāju vērtējums, albums ieguvis 81 punktu no 100.

"Gorillaz" 1998. gadā izveidoja britu rokgrupas "Blur" līderis Deimons Albarns. Grupa ir virtuāla ("virtual band"), tās sastāvā muzicē četri dalībnieki: 2D (vokāls), Murdoc Niccals (bass), Noodle (ģitāra) un Russel Hobbs (bungas). Savā daiļradē "Gorillaz" apvieno elektroniku, hip-hopu un dažādus rokmūzikas elementus. Grupa vairākkārt tikusi nominēta "Mercury", "Grammy" u. c. mūzikas balvām.