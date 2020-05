Grupa "Carnival Youth" klausītājiem nodod dziesmu "Vasara bez internetiem", kas ir Krievijas leģendārās grupas "Mumiy Troll" pērn izdotās dziesmas "Лето без интернета" latviskā versija, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Dziesmas pirmatskaņojums dzīvajā pirmo reizi izskanēs "Delfi DigiKoncertā" trešdien, 20. maijā, pēc pulksten 21.00.

"Rakstīt jaunu mūziku ir ļoti interesants process, bet tik pat aizraujoši ir savā aranžijā pārveidot kādu citu skaņdarbu, ko līdz šim daudz nebijām darījuši," stāsta grupas dalībnieks Roberts Vanags.

Dziesmas tekstu latviešu valodā atdzejojis Jānis Šipkēvics juniors, grupa pārspēlēja dziesmas skaņu celiņus, "Ieliekot tajā kādu svaigu odziņu un pievelkot dziesmu mazliet tuvāk tam, ko varētu saukt par mūsu, "Carnival Youth" skanējumu. Tomēr centāmies neiziet no rāmjiem un palikt visai tuvu oriģinālajai skaņu paletei."

Dziesmas miksu veicis Gatis Zaķis, kas ir producējis visus "Carnival Youth" albumus un strādājis arī ar grupu "Mumiy Troll", "tādēļ viņš lieliski varēja savienot kopā šīs abas muzikālās planētas, kas, it kā tik atšķirīgas, riņķo ap vienu un to pašu zvaigzni", piebilst Vanags.

Dziesmas pirmatskaņojums grupas izpildījumā notiks trešdien, 20. maijā, "Carnival Youth" "digiKoncerta" "Reconnected" programmā. Biļetes uz koncertu līdz koncerta dienai pieejamas par 6 eiro, bet koncerta dienā – 8 eiro. Koncerta biļete kopā ar iespēju koncertu atkārtoti skatīties 72 stundu laikā – 9 eiro. Biļetes pieejamas šeit.

Koncerts tapis sadarbībā ar gaismas un skaņas nomas kompāniju "GaCo", LED ekrānu nomas kompāniju "VPT Grupa" un tiešraižu nodrošināšanas kompāniju "No Limits". Grupu "Carnival Youth" atbalsta zīmols "RedBull Latvia". Organizē: "Delfi" un "Every Little Thing".