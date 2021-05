"Carnival Youth" laiž klajā "Good Luck Remixes" EP minialbumu, kurā atrodamas sešu albuma dziesmu alternatīvas versijas – remiksi, kuri var pārsteigt, ņemot vērā dažādu žanru un stilu eklektisko savienojumu, ko radījuši pieaicinātie remiksu autori.

Mini-albumā iekļauti jau izdotie "Only the Moon Can See the Sun (Bel Tempo Remix)", "Boys Do Cry (Kasetes Remix)" kā arī darbi no tādiem Latvijas elektroniskās mūzikas meisitariem kā Elvi, Kashuks, Platons Buravickis un "Carnival Youth" ierakstu producenta Gata Zaķa.

Ideja par albuma "Good Luck" dziesmu remiksiem "Carnival Youth" radās pirms aptuveni gada. Emīls Kaupers stāsta: "Uzrunājām vairākus vietējos mūziķus – draugus un galu galā nonācām pie ļoti kolorītas kompānijas. Devām viņiem absolūtu radošo brīvību. Viņi paši varēja izvēlēties dziesmu, kā arī darīt ar to pilnīgi jebko, kas ienāk prātā - iespēlēt jaunas partijas, izmantot esošās, izmantot tikai balss celiņus vai pārtaisīt dziesmas līdz nepazīšanai. Gala rezultāti ir ļoti dažādi un interesanti. Mūsuprāt, "Good Luck" ir ieguvis jaunu, paralēlo dzīvi."

Līdz ar EP iznākšanu "Carnival Youth" piedāvā arī Gata Zaķa veidotā remiksa dziesmai "Baby" video vizualizāciju, kuru veidojuši "Creators 22" komanda. Par remiksa veidošanu Gatis Zaķis saka sekojoši: "Veidot remiksu ir kā saņemt stafetes kociņu un turpināt ceļu pēc vēl neuzzīmētas kartes. Par laimi, pati dziesma ietver sevī neizsmeļamu daudzumu gan skanisku, gan saturisku norāžu un ceļojums izvērtās viegls un aizraujošs."