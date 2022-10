Pašmāju eksperimentālā čellu rokgrupa "Chairmen" piesaka savu debiju ar mūzikas videoklipu skaņdarbam "9-5-9" un izziņo albuma "Naudas atmazgāšanas shēma" prezentācijas koncertu. Tas notiks 5. novembrī pulksten 20 Tallinas kvartāla Angārā.

"Naudas atmazgāšanas shēma" ir grupas debijas albums, kurā ir iekļauti 11 enerģiski uzlādējoši, episki un kinematogrāfiski skaņdarbi, ļaujot vaļu klausītāja iztēles lidojumam, raksta grupas pārstāvji.

Grupas kodolu veido trīs mūziķi - Edvards Muzikants, Kristaps Grīnbergs un Tomass Ančs. Akustisko un elektrisko čellu skaņas salikums kopā ar bungu komplektu rada īpašu stilu sintēzi un apvieno akadēmiskās mūzikas, progresīvā roka, art-roka elementus. "Mūsdienu pasaulē un arī mūzikā nereti ir ļoti grūti izcelties un radīt ko unikālu. Ar šo albumu mēs cenšamies šo apgalvojumu gāzt - piedāvāt ko iepriekš nedzirdētu, tajā pašā laikā neiebrienot pilnīgās auzās," piebilst grupas čellists Tomass Ančs.

Skaņdarba "9-5-9" mūzikas videoklips piedāvā ieskatu grupas dalībnieku eiforijas pilnās muzicēšanas pasaulē, apvienojot to ar stāstījumu par ikdienas rutīnu, kura pamazām pāraug izmisumā. "Šis video vēsta par vēlmi izlauzties no savām ikdienas robežām, tā pat kā to ir apņēmušies paveikt paši grupas dalībnieki." stāsta grupas menedžeris un videoklipa režisors Emīls Alps.

Lai īstenotu albuma izdošanu, grupa ir uzsākusi pūļa finansēšanas kampaņu. Tās ietvaros atbalstītāji var savā īpašumā iegūt ekskluzīvus bonusus - albuma digitālu lejupielādi, īsfilmu par ceļu līdz albumam, kā arī vienreizēju aksesuāru kolekciju ar kampaņas mirkļbirku #EsAtbalstuPiramīdas.

Albums ierakstīts "Jersika Records" studijā, sadarbībā ar skaņu režisoru Kasparu Putriņu.

Albuma programmu pilnā apmērā būs iespējams baudīt 5. novembrī Rīgā, koncertvietā Tallinas kvartālā Angārs. Ieeja pasākumā bez maksas.