Pirmdien, 20. decembrī, jaunu dziesmu "Gadu mija" klausītājiem nodod muziķis ZeBrene, kurš singlu iedziedājis kopā ar vēl trijiem citiem Latvijā populāriem mūziķiem – Aiju Andrejevu, Kato un Andri Freidenfeldu.

"Šajā dziesmā nekas nav apslēpts, viss ir tieši tā, kā tas izklausās, tā ir par mūsu visu lielajām vēlmēm un cerībām – par to, kādas apņemšanās mēs izvirzām, ko vēlamies sasniegt Jaunajā gadā," raksta mūziķi.

"Visi visu laiku kaut ko ļoti cītīgi apņemas, lai to sasniegtu Jaungadā, bet pārsvarā viss paliek tieši tāpat, kā bijis līdz šim. Viss ļoti vienkārši. Šī dziesma man tapa jau pirms gada, kad pāris dienas pirms vecgada vakara es domāju par to, kas ir tās lielās apņemšanās, un pavisam dabīgi, par to domājot, radās dziesma. Protams, ar humoru, bet galu galā un patiesībā – mēs katru gadu to visu piedzīvojam atkal un atkal no jauna," stāsta dziesmas autors ZeBrene.

"Gadu mija" nav ierastais duets, kādā līdz šim pierasts redzēt un dzirdēt noslēpumaino mūziķi ZeBrene. Šoreiz dziesmā vienojušies četri lieli Latvijas mūzikas vārdi, kuri ne tikai to iedziedājuši, bet katrs pielicis savu radošo darbu, lai skaņdarbs izveidotos tieši tāds, kāds tas dzirdams šobrīd.

"Šajā dziesmā gribējās piesaistīt kādu, kurš vēl ar humoru ir uz "Tu". Par to domājot, tapa skaidrs – kurš gan vēl labāk ar to asociējas pašmāju mūzikā, ja ne Andris Freidenfelds? Domāts – darīts! Liels prieks par to, ka Andris piekrita šai sadarbībai, kā arī pats iesaistījās sava pantiņa teksta uzrakstīšanā. Nekļūdījāmies! Gribējām tēlu dziesmas pēdējā pantā Snoop Dogg, bet sanāca James Bond stilā," skaidro ZeBrene.

"Jau vairākus gadus mani vajā vārds "neko". Tas figurēja "L.Tipa" dziesmā "Frāzes" un tagad atkal... Bet, ja nopietni, ļoti patika ielekt šajā raibajā kompānijā. Un tas jau bija "kaut kas"! Cerams, nākotnē būšu kopā ar "kaut ko"," saka Freidenfelds.

Dziesmai ir tapis arī jautrs un interesants videoklips. "Tas ir liriku video, bet ar mūsu visu piedalīšanos – esam kā animētas sejas un iejūtamies rasola tēlā. Pavisam vienkārši, jo mūs ar to var asociēt. Esam dziedātāju kokteilis – rasola sastāvdaļas, bet šī dziesma ir kā majonēze, kas tās visas savieno," skaidro ZeBrene.

Līdz ar dziesmu četrotne klausītājiem novēl: "Lai visas apņemšanās piepildās! Jāatceras, ka, ja kas neizdodas, jāmaina nevis attieksme pret apņemšanos, bet gan apņemšanās jāpielāgo savai varēšanai!"