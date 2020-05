Viens no populārākajiem Lietuvas dziedātājiem Daddy Was a Milkman pagājušajā nedēļā laidis klajā jaunu dziesmu "Innocent Town", portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

"Nevaru sagaidīt dienu, kad varēsim staigāt pa mūsu pilsētu saulainajām ielām bez maskām! Novēlu, lai šajā dienā skanētu šī dziesma," saka Igns Pocūns jeb Daddy Was a Milkman.

"Līdz šim nekad nebiju redzējis manu pilsētu tik tukšu kā otrajā karantīnas nedēļā. Man vajadzēja doties ārā no mājām kāda ļoti svarīga iemesla dēļ, un pēc tam izbraucu cauri Viļņas vecpilsētai. Tā man pat nebija pa ceļam, tā vienkārši daru diezgan bieži. Mana pilsēta, kas vienmēr ir tik sanoša un pilna dzīvības, bija atstāta pilnīgi vientuļa. Veikali slēgti, neviena cilvēka uz ielām, tikai daži garām braucoši auto. Biju pārsteigts, jo šādi skati redzami tikai piecos no rīta, bet es tur biju vienos dienā, un tas lika man aptvert, cik šī situācija ir nopietna. Šobrīd, gandrīz divus mēnešus vēlāk, viss atgūst krāsas – kafejnīcas un āra terases ir atvērtas, drīkst pastaigāties parkā, un saule ar katru dienu kļūst siltāka."

Igns Pociūns (Ignas Pociūnas) Lietuvas un Latvijas klausītājiem pazīstama kā Daddy Was a Milkman, bet radiostaciju pleilistēs bieži atrodama viņu populārākā dziesma "Breathe In". "Daddy Was a Milkman" vairākkārt pabijis Latvijā – gan uzstājoties dažādos festivālos, gan ar solo koncertu "Arēnā Rīga". 2019. gada rudenī Daddy Was a Milkman kopā ar latviešu grupu "Prāta vētra" laida klajā dziesmu "This Is How I Feel".