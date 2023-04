Noklausies! 'Dagamba' publicē jaunu video un albumu 'Bach Against the Machine'

Grupa "Dagamba" klausītāju vērtējumam piedāvā savu jaunāko veikumu – albumu "Bach Against the Machine", kas veidots kā simbioze starp mūzikas klasiķi, komponistu Johanu Sebastianu Bahu, un amerikāņu rokgrupu "Rage Against The Machine", "Delfi" informē grupas pārstāvji. Līdz ar albuma izdošanu "Dagamba" klausītājiem piedāvā arī skaņdarba "Legacy of Bach" videostāstu.

"Bach Against the Machine" ir jau sestais grupas studijas albums. Katrs tā skaņdarbs ir veidots kā grāmatas nodaļa, kuras kopā rada vienotu stāstu par divu pasauļu pretnostatīšanu. Tehnoloģijas ielaužas cilvēka ikdienā, pārņem viņa maņas un prātu, bet vienlaikus tam pretim stāv pirmatnējais, patiesais un labestīgais, bez kā nenotiktu virzība uz priekšu. Albuma spēcīgās aranžijas un atpazīstamie mūzikas fragmenti ved cauri gadsimtiem un atšķirīgajam, radot jaunu pasauli.

Šis ir pirmais albums, kuru grupa producējusi pati – sākot no idejas dzimšanas, līdz tam, kāds tas šodien ir dzirdams klausītājiem. Līdz ar albuma izdošanu grupa piedāvā arī videostāstu, kas tapis kompozīcijai "Legacy of Bach", un tas ir filmēts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kas ir īpaša vieta visiem grupas dalībniekiem.

"Skaņdarba ("Legacy of Bach") idejas pamatā bija parādīt Baha ietekmi uz mūziku cauri laikiem līdz pat mūsdienām," stāsta grupas pianists Dainis Tenis. "Meistars un māceklis; kā stafetes kociņš tiek nodota tālāk slavenā Baha melodija (Badinērija), kas skan katra laikmeta mākslinieka skanējumā. Katrs nākamais mūziķis ir ietekmējies jeb mācījies no iepriekšējā. Šķiet, ka mums ir izdevies izveidot tādu kā simbolisku mūzikas dzimtas koku. Būtiska daļa no šī videostāsta ir arī video operatoram Ritvaram Blukam, kuram ir izdevies ļoti filigrāni atspoguļot sajūtu, kuru radām ar skaņu."

"Albuma idejiskā koncepcija radās jau pēc mūsu veiksmīgās koncertprogrammas #LudwigVanRammstein," stāsta grupas dibinātājs Valters Pūce, "bet īstais laiks, lai to realizētu, pienāca tikai tagad. Šis ir visilgāk tapušais albums grupas vēsturē, un to noklausīties ir kā noskatīties filmu. Ideja ir par divām pretējām pasaulēm, kuras nepārtraukti mijiedarbojas mūsu dzīvēs – dabas skaistums, cilvēcība un tehnoloģijas nepārtrauktā iedarbība, mākslīgais intelekts. Katrs no dižajiem māksliniekiem simbolizē šīs abas ietekmes uz cilvēku šodien."



Albums "Bach Against the Machine" visos lielākajos mūzikas straumēšanas servisos ir klausāms jau tagad, bet no 6. aprīļa tas būs pieejams arī tirdzniecības vietās visā Latvijā. 3. jūnijā gaidāms grupas lielkoncerts Mežaparka estrādē.