Šī gada 17. maijā, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" norisināsies rokkamerorķestra "Sonntags Legion" jaunākā albuma "Gute Nacht In The Middle Of The Sea" atvēršanas svētki kopā ar apvienību "Eschatos", kuru svinību iemesls ir ieraksta "Mære" iznākšana vinila formātā. Gaidot koncertu, "Das Sonntags Legion" piedāvā jaunāko kopozīciju "In the Dark Outside My House".

Muzikālo apvienību "Das Sonntags Legion" veido mūziķi no vairākiem Latvijas neatkarīgās mūzikas scēnā zināmiem ansambļiem – "Soundarcade", "S.I.L.S.", "Inokentijs Mārpls", "Tesa", "Band versus Music". "Sonntags Legion" skanējumā oriģināli apvieno psihedēlijas, postgrunge, folka un akadēmiskās kamermūzikas elementus. Grupas daiļradi raksturo gan trīsminūšu instrumentālas liriskas poēmas, gan vairāk nekā desmit minūšu garas "sačakarētas" simfonijas, kurās sprēgā un kauc ģitāras, virpuļo un skumji čīkst stīgu aranžijas, un skan dziedājumi par nemieru, sapņiem, atelpas un spēka meklējumiem. Savu debijas albumu "Acid Rain Will Eat Our Culture" izdeva 2010. gadā "Naba Music/ Melo records" paspārnē, savukārt no gaidāmā albuma iepriekš tika izdoti divi singli "Schwarze Schlange Mahlte Mehl" un "Morgen, Übermorgen, Niemals".

Savukārt "Eschatos" ir latviešu black metal apvienība, kas pazīstama ar piesātinātām dzīvajām performancēm un neparasto pieeju žanram. Apvienojot melno metālu, post metālu, smagas elektroniskas tekstūras un daudzšķautņainas vokālas izpausmes, "Eschatos" veido unikālu skanējumu, kas aizved klausītājus piesātinātā audiālā ceļojumā. Apvienības aizsākumi meklējami 2012. gadā un tā līdz šim izdevusi trīs ierakstus – "Hierophanies" (2013), "The Grand Noir" (2015), un "Mære" (2017). "Eschatos" apvieno mūziķus no Latvijas andergraunda, kā arī no starptautiskiem projektiem "Pulse of Nebulae" un "Black Earth Black Sky". Pirmie divi albumi izdoti ASV ierakstu kompāniju "Starwolf Records" un "Flesh Vessel" paspārnē kasešu un vinila formātos. Ieraksta "Mære" plate tapusi mūziķu pašu spēkiem sadarbībā ar mākslinieci Laimdotu Malli Steķi, kas, kokgrebuma tehnikā, veidoja izdevuma vākus. Katru plati rotā divi – melns un balts, kokgrebuma oriģināli.

Atklāšanas pasākums norisināsies Kultūras pils "Ziemeļblāzma" lielajā zālē (Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga), sākums pulksten 19.00. Ieeja – bez maksas.