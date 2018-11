Noklausies! 'Das Sonntags Legion' piedāvā pirmo singlu no jaunā albuma

Rokkamerorķestris "Das Sonntags Legion" piedāvā klausītājiem pirmo skaņdarbu "Morgen, Übermorgen, Niemals" no gaidāmā jaunā albuma "Gute Nacht In The Middle Of The Sea", portālu "Delfi" informē grupas izdevēji no "Naba Music".

"Morgen, Übermorgen, Niemals" ir instrumentāls stāsts par aktuālu tēmu ne tikai pašiem māksliniekiem – spēju šodienas svarīgās lietas atlikt uz vēlāku laiku. Tomēr kopējais vēstījums ir pozitīvs, jo to apzinoties, var ko mainīt, un grupa cer, ka šis skaņdarbs ir pirmais apliecinājums tam.

Skaņdarbu noklausīties un bez maksas lejupielādēt iespējams "Soundcloud".

Muzikālajā apvienībā "Das Sonntags Legion" pulcējušies mūziķi no vairākiem pašmāju neatkarīgās mūzikas scēnā zināmiem ansambļiem – "Soundarcade", "S.I.L.S.", "Inokentijs Mārpls", "Tesa", "Band versus Music". "Das Sonntags Legion" skanējumā oriģināli apvieno psihedēlijas, "postgrunge", folka un akadēmiskās kamermūzikas elementus. "Das Sonntags Legion" savu debijas albumu "Acid Rain Will Eat Our Culture" izdeva 2010. gadā "Naba Music/Melo records" paspārnē.

Vienīgais Sonntags Legion koncerts pirms jaunā albuma izdošanas gaidāms – šā gada 5. decembrī, Radio NABA 16. dzimšanas dienas koncertā, Lielajā ģildē.