Dziedātājs Daumants Kalniņš klausītājiem piedāvā dziesmu "Ap karstu spuldzi.." no koncertprogrammas ar Knuta Skujenieka vārdiem "Drošinājums".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar jaunās dziesmas publicēšanu, tikusi izziņots arī jaunās programmas pirmatskaņojuma datums. Tas notiks šā gada 5. septembrī – dzejnieka Knuta Skujenieka dzimšanas dienā Mūzikas namā "Daile". Iepriekš pirmatskaņojums bija plānots 22. aprīlī, taču pandēmijas ierobežojumu dēļ tiek pārcelts uz rudeni.

Dziesmas ierakstā piedalījušies: Daumants Kalniņš (balss), Romāns Vendiņš (klavieres), Artūrs Noviks (akoredeons), Toms Poišs (kontrabass), Kaspars Kurdeko (sitaminstrumenti). Skaņu režija/apstrāde – Gustavs Erenpreiss. Horeogrāfiju un video veidojusi Ieva Kemlere.

Programmā "Drošinājums" skan Daumants Kalniņš dziesmas ar Knuts Skujenieks dzeju.

"Daumanta Kalniņa jaunās koncertprogrammas "Drošinājums" galvenais vēstījums precīzi atbilst programmas nosaukumam. Drošinājums ir īstajā brīdī pasniegta drauga roka ar solījumu, ka būs labi, tas ir vīrišķīgi gaišs uzmundrinājums kā sev, tā apkārtējiem. Tās ir mazas, intīmas sarunas no sirds uz sirdi, kas vajadzīgas abiem. Kā radītājam, tā klausītājam, kā man, tā tev, kā viņam, tā viņai. Drošinājums nenāk kā tukšs solījums, tajā ir septiņi gadi PSRS lēģeros un dzīve pēc tam, tajā ir mīlestības uzturēta dzīvotgriba un pati mīlestība, un tajā ir šeit un tagad piedzīvotais un pārdzīvotais. Dzejas un mūzikas tapšanai pa vidu teju pusgadsimts, taču gadsimti te nesatiekas, te satiekas vienaudži (Knuts Skujenieks atgriežas no lēģera 33 gadu vecumā, Daumantam Kalniņam programmas radīšanas brīdi ir 30), katrs ar savu atšķirīgu dzīves pieredzi, bet līdzīgu pasaules izjūtu. Knuts Skujenieks izsūtījumā raksta dzeju, Daumants Kalniņš pandēmijas laikā komponē. Radīšana ir viņu dzīvošana un izdzīvošana. Šajos īpašajos brīžos ar savu devu spīta. Pat, ja nedrīkst skaļi runāt, pat, ja nosalušiem pirkstiem grūti turēt zīmuli, pat, ja koncertzāles tukšas, pat, ja nezini, vai kāds to lasīs vai dzirdēs. Lielākā daļa Knuta Skujenieka dzejas, kas izmantota dziesmās, ir radīta Mordovijas lēģeros un vēlāk apkopota un izdota krājumā ar zīmīgu nosaukumu "Sēkla sniegā". Arī tas ir drošinājums mums. Sniegā kaisītā sēkla tomēr sagaidīja pavasari toreiz. Arī mēs sagaidīsim," par programmu raksta Mūzikas nama "Daile" vadītāja Anda Zadovska.