Melanholiskā kopdarbā "I Fail When I'm In Love" apvienojušies Latvijas jaunās mūziķu paaudzes mūziķi Tom Simo jeb Toms Samsons un Tipa – Tabita Balode.

"Dziesma ir stāsts par vienpusēju mīlestību. Katram no mums ir kāds cilvēks, ko apbrīnojam. Taču nereti šīs jūtas mēdz būt vienpusējas. Dziesmas vārdi "I Fail When I'm in Love" raksturo to sajūtu, kad, esot kopā ar šādu cilvēku, centies būt sevis labākā versija, lai arī tas ne vienmēr saskan ar cilvēka patieso "es"," stāsta dziedātājs un dziesmas teksta autors Tom Simo.

Dziedātāja Tipa, kura ir arī dziesmas mūzikas autore, norāda uz dziesmas duālo dabu: "Strādājot pie dziesmas muzikālā pavadījuma, atcerējos, ko reiz kāds diriģents bija teicis par Emīla Dārziņa kompozīciju "Melanholiskais valsis" – melanholisks ne vienmēr nozīmē bēdīgs. Tāpat jāpiemin dzejnieks Imants Ziedonis, kurš, stāstot par kādu vietu, norāda, ka tur aizej rūpju pilns, bet tai pat laikā sirds iesāpas no skaistuma. Arī dziesma "I Fail When I'm in Love" ir melanholiska, tomēr tā nebūt nav skumja."

Dziesmas radīšanā piedalījušies arī grupas "Rock'n'Berries" mūziķi Arnolds Jass un Jānis Narbuts.

"Toms un Tabita ir talantīgi jaunieši ar spēcīgām, ļoti zīmīgām balsīm. Šajā duetā tās saskan lieliski un papildina viena otru! Savukārt izcilais taustiņnieks Arnolds Jass dziesmai piešķīris emocijām piesātinātu orķestrālu skanējumu," norāda Narbuts, kurš ir arī ierakstu studijas "White Wide Production" dibinātājs un producents.

Dziesmas video autors – Artūrs Virbickis.

Tom Simo apgūst populāro un džeza mūziku Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV). Muzicējis uz Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" skatuves. Piedalījies gan dažādos muzikālos projektos kopā ar tādiem māksliniekiem kā Zane Dombrovska, Ralfs Eilands, Aija Andrejeva, Igo, Ieva Sutugova, gan LMMDV un Francijas institūta Latvijā kopprojekta "Kuģa "Saratov" piestāšanai Liepājā – 100" izrādē. Dziedātāja vokālās dotības novērtētas konkursos "Nāc sadziedāt 2019" un "Zelta balss 2020". 2020.gada janvārī izcīnījis Radio SWH jaunās mūzikas raidījuma "Priekšnams" favorīta titulu, bet gada izskaņā – ieguvis otro vietu izklaides platformas "Bobe.me" rīkotajā Baltijas mūziķu konkursā.

Tipa jeb Tabita Balode ir jauna, daudzsološa dziedātāja, mūziķe, komponiste un dziesmu autore. Vidusskolas laikā sākusi apgūt džeza mūziku un kompozīciju. Uzstājusies un piedalījusies projektos kopā ar tādiem mūziķiem kā Renārs Kaupers, Raimonds Pauls, Staņislavs Judins, Uldis Marhilēvičs, grupa ''Līvi'', ''Melngaiļskolas bigband'', Raimonds Tiguls u. c. Tabita ar skatuves vārdu Tipa laidusi klajā arī vairākus singlus.