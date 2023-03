Noklausies! 'Depeche Mode' izdod jaunu albumu un dodas pasaules tūrē

Klajā nācis grupas "Depeche Mode" 15. studijas albums – "Memento Mori". Tas ir pieejams dubultā vinila plašu, CD, kasešu un digitālā formātā, informē mūzikas izdevniecības "Sony Music" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmie "Memento Mori" vērtējumi bijuši pozitīvi – "The New York Times" izceļ grupas "izsmalcinātās tumšās puses", "Rolling Stone" ir atzinīgi par albuma "personīgo muzikālo skaistumu un dziļo vēstījumu", "Associated Press" raksta, ka ""Depeche Mode" ir radījuši apziņu par savu mirstību, taču viņu muzikālais spēks ir bezgalīgs." "The Guardian" šo notikumu ir raksturojis kā "pasaules lielākās kulta grupas atgriešanos."

Darbs pie "Memento Mori" uzsākts kovida pandēmijas laikā, un tas ir ietekmējis gala ieraksta tematiku. Albuma 12 dziesmas izved klausītāju cauri lielam tekstūru un garastāvokļu daudzumam, sākot ar draudīgu ievadu, stāstot par paranoju, apsēstību, katarsi, prieku un dažādām minēto izjūtu kombinācijām, beigās nonākot pie atrisinājuma.

Aizvadītajā nedēļā tika atklāta "Memento Mori" pasaules turneja, un jau pirmais koncerts ASV bija pilnībā izpārdots. Lielā pieprasījuma dēļ turneja papildināta ar vairākiem koncertiem; grafiks ir apskatāms "Depeche Mode" mājaslapā. 6. augustā grupa uzstāsies Tallinā, Igaunijā.

81 dienu turneja jau ir kļuvusi par vienu no lielākajām "Depeche Mode" vēsturē. Gaidāms, ka tā kļūs arī par vienu no lielākajām 2023. gada pasaules turnejām.