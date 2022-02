Dziedātājs Dons ir izdevis dziesmu "Tavs pieskāriens" un līdz ar dziesmas publicēšanu izziņo gaidāmo albumu un brīvdabas koncertu, kas notiks Siguldas pilsdrupās šī gada 1.jūlijā.

"Man bija patiess prieks atgriezties Berlīnē un atkal strādāt kopā ar producentu Kim W, tāpat esmu gandarīts par pirmo kopdarbu ar dziesmas teksta autoru Martu Pujātu", stāsta Dons.

Dziesmas video versija tapusi sadarbībā ar "film naked" studiju, mūzikas video režisori ir Papa Chi un Kaspars Roga, producente Ināra Šumeiko. "Dziesma ir jutekliska un liriski skaista pati par sevi, tāpēc piegājām visai askētiski, atsaucoties uz vienu no pasaules skaistākajiem kino stāstiem - Vima Vendersa "Debesis pāri Berlīnei", pārnesot to uz šodienas nakts Rīgu. Meitenes, kuras noskatījās šo klipu, visas kā viena teica - "Es arī esmu raudājusi tramvajā". Tātad viss pareizi, tātad viss patiesi," stāsta viens no klipa režisoriem Papa Chi.

Dons izziņo arī brīvdabas koncertu, kas notiks 1. jūlijā Siguldas pilsdrupās: "Esmu ilgi gaidījis iespēju tikties ar saviem klausītājiem un varu padalīties ar vēl kādiem jaunumiem - Siguldā būs klausāmas ne tikai jau zināmās dziesmas, bet arī mūzika no mana jaunā albuma, kurš pie klausītājiem nonāks jau šovasar".

Mūziķis Dons ir viens no pieredzējušākajiem un klausītāju iemīļotākajiem mūsdienu māksliniekiem Latvijā. Dons ir izdevis astoņus soloalbumus un viņa kontā ir vairākas muzikālās godalgas – četras reizes iegūta uzvara Latvijas Radio Muzikālās bankas nominācijā "Gada dziesma" un sešas reizes saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu nominācijā "Rado hits". Dons ir arī saņēmis divas Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas par labāko popmūzikas un vienu balvu par labāko rokmūzikas albumu.

2021. gadā Dons uzsāka sadarbību ar mūzikas izdevniecību "Universal Music Group".