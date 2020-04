Leģendārais ģitārists Džefs Beks (Jeff Beck) un aktieris Džonijs Deps (Johnny Depp) apvienojušies kopīgam ierakstam, radot savu versiju Džona Lenona (John Lennon) dziesmai "Isolation".

Pirmo reizi Beks un Deps dziesmu izpildīja pagājušā gada septembrī Teksasā Erika Kleptona "Crossroads Guitar" festivālā.

"Ar Džoniju kopā radām mūziku jau kādu laiku, šīs dziesmas ieraksta versija tapa pagājušā gadā, laikā, kad abi kopā bijām studijā. Nebija iecerēts dziesmu izdot tik drīz, bet ņemto vērā esošo situāciju un patieso izolāciju, kādā cilvēki patlaban atrodas, mēs izlēmām, ka ir īstais laiks nodot dziesmu klausītājiem," stāsta Beks. "Drīzumā dzirdēsiet vēl vairāk dziesmu no mums, tomēr pagaidām dalāmies ar mierinājuma un solidaritātes sajūtu šajā Lenona klasiskajā dziesmā," saka mūziķis.

Džonijs Deps papildina: "Šo dziesmu ierakstījām pagājušajā gadā, savu versiju skaistajai Džona Lenona melodijai. Lenona dziesmu tekstā "Mēs baidāmies no ikviena. Baidāmies no saules!" – šie vārdi liekas tik dziļi, it īpaši tagad, dziesma ir par izolāciju, bailēm un eksistenciāliem riskiem mūsu pasaulē. Mēs gribam dalīties ar šo dziesmu tagad, ceram, ka tā palīdzēs atrast jēgu šim brīdim vai rast mierinājumu laikā, kas visiem jāpavada nošķirtībā."