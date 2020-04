Pašmāju džeza dziedātaja Inese Bērziņa klausītājiem piedāvā skaņdarbu un videoklipu ar latviešu dzejnieces un rakstnieces Elīnas Zālītes dzejas vārdiem, portālu "Delfi" informē dzejnieces pārstāvji.

Skaņdarbs tapis ar pianistes Marikas Šaripo aranžiju un vēsta par vientulību un dabas mīlestību, kas palīdzot pārvarēt cilvēciskās vājības.

"Pieminot izcilo latviešu dzejnieci, rakstnieci un tulkotāju Elīnu Zālīti, šodien saviem klausītājiem nododu skaņdarbu "Noktirns". Dziesmas sākums meklējams uzdevumā, ko parasti uzdodu saviem audzēkņiem – uzšķirot kādu dzejoli, no tā uz vietas ir jāmēģina izveidot dziesma. Elīnas Zālītes dzejoļi ļoti viegli padodas šim uzdevumam, dzejnieces atskaņu kopums ir ļoti ērts dziesmu rakstīšanai, kā arī šī skumjā, pelēkā "latviešu noskaņa" ir pietiekami pazīstama, lai ar to darbotos. Vienu vakaru, kad pati praktizēju šo uzdevumu ar kādu no uzšķirtajiem dzejoļiem, iznākums patika tik ļoti, ka izlēmu izveidot to saglabāt un rezultātā parādīt arī plašākai publikai," stāsta soliste.

"Noktirns" ierakstīja, miksēja un māsterēja Mārtiņš Krastiņš, "Mints Studio". Video radošā komanda ir Jānis Vīksne un Ingus Ozoliņš.

Lielu daļu savas daiļrades vokāliste Inese Bērziņa velta oriģinālmūzikai, ko komponē pati vai kopā ar laikabiedriem. Savas zināšanas un prasmes džeza dziedāšanā Inese ir ieguvusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, studējot pie džeza dziedātājas un vokālās pedagoģes Ingas Bērziņas, pilnveidojusi pieredzi dažādos festivālos un meistarklasēs ("Saulkrasti Jazz", "Aile Jazz", "Rīgas Ritmi", "Umbria Jazz", "Nomme Jazz" u.c.), kā arī apguvusi Streļņikova elpošanas tehniku pie Tatjanas Koroļovas. Pazīstama kā dažādu muzikālo apvienību dalībniece, tajā skaitā "The Coco'nuts", "Ineses Bērziņas Quartet", "No Rain Today", "Random Fish Duet", RTU bigbends, "Innocent Friends", "The Quinters", "De Temps", "Pulsa effekts" (Ritma Svētku koncertprogrammā), "Vētras saites" (pirmajā albumā), "Alerusjon" (albuma ierakstā) un "Sky Eye, Yeah Baby".

Pianiste un komponiste Marika Šaripo savus pirmos astoņpadsmit radošos gadus bija pievērsusies klasiskajai mūzikai. Kā pianiste ir ieguvusi panākumus dažādos starptautiskajos konkursos. Vēlāk atradusi aicinājumu džeza un brīvās improvizācijas mūzikā, kur maģistra studiju gados, ArtEZ konservatorijā Nīderlandē, izveidojusi internacionālu džeza oriģinālmūzikas sastāvu – "MarikaSaripo-Quintet".