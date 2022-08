Trešo singlu laidusi klajā dziedātāja Dārta Stepanova. Dziesma saucas "Zelta važas" un tā mūzikas autors un producents ir Valters Pūce. Jauno singlu līdzproducējis arī grupas "Dagamba" bundziniekam Artūram Jermakam. Dziesmas vārdus sarakstījis dzejnieks Marts Pujāts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunajam singlam tapis arī košs videoklips, ko režisējusi Dace Pūce.

Sadarbību ar grupas "Dagamba" vadītāju Valteru Pūci jaunā dziedātāja Dārta Stepanova uzsāka jau pērn, kad tika laisti klajā pirmie divi viņas singli – "Tālāk jāiet" un "Brīnumzeme". Pirmais singls pat kļuva par vienu no piecām visvairāk atskaņotajām dziesmām Latvijas radiostacijās 2021. gadā.

"Patiesi priecājos, ka mūsu sadarbība veiksmīgi turpinās, un Valters man, jaunai izpildītājai uztic savu mūziku," saka Dārta. "Dziesmas pamatvēstījums ir laiks, kura esamību mēs savā ikdienas rutīnā un steigā tā īsti nenovērtējam. "Zelta važas" ir salīdzinājums ar blakusesošajiem kārdinājumiem, kuros mēs nepārtraukti pazūdam. Tāpēc šis ir kā aicinājums apstāties, novērtēt savu dzīvi un sākt dzīvot tieši šeit un tagad. Marta Pujāta izjustā lirika precīzi atspoguļo šo zaudētā laika sajūtu."

Singla "Zelta važas" neparastā videoklipa tapšanā tā režisore Dace Pūce iesaistīja vairāk kā 60 cilvēkus. "Dace man lika izkāpt no komforta zonas, lauzt savus pieņēmumus par to, kā atspoguļot laiku, kā arī iejusties sev neierastos tēlos," piebilst Dārta. "Sākotnēji viņas idejas likās trakas, taču klipa tapšana bija ļoti aizraujoša, un galarezultātā mūsu skatījumi pilnībā sakrīt."

"Šis mūzikas video ir stāsts par meiteni ar superspējām," turpina Dace Pūce. "Galvenā varone grib apstāties un beigt palīdzēt svešiem cilvēkiem viņu nelaimēs. Viņa ir nogurusi no šīm "zelta važām", bet kāds no augšas visu laiku viņu vēro. Šis kāds viņai piegādā jaunus negadījumus un par to saldi pasmejas..."

Dziedātāja Dārta Stepanova uz skatuves ir jau nedaudz vairāk kā desmit gadus. Viņa ieguvusi Latvijas Mūzikas ierakstu gada apbalvojumu "Zelta mikrofons" un vēl citas vērā ņemamas atzinības kā Latvijā, tā ārvalstīs. Līdz šim sadarbojusies ar tādiem māksliniekiem kā grupa "Menuets", Marts Kristiāns Kalniņš, Karīna Tatarinova, Agnese Rakovska, Jānis Aišpurs, grupa "Dagamba" un vēl citiem.