Dziedātāja un dziesmu autore Diāna Černe, kas agrāk bija pazīstama arī ar skatuves vārdu Diāna Moon, pēc ilgāka pārtraukuma piedāvā jaunu skaņdarbu. "Saules dziesma" tapusi sadarbībā ar producentu Jāni Narbutu un čella partijas ieskaņojusi Undīne Balode, bet dziesmas mūzikas un vārdu autore ir pati Diāna. Dziesmas teksta video veidojis Ēriks Saksons.

"Šī dziesma ir mana saruna ar sauli. Gluži kā lūgšana vai meditācija," stāsta dziedātāja. "Es uzskatu, ka jauno dziesmu man atsūtīja pati saule, skaistā, saules gaismas pielietā ziemas rītā. Es vēl šodien atceros, kā tajā rītā, kā ierasts, es gatavoju brokastis un sajutu, ka jāliek saimniecības darbiņi pie malas un jāapsēžas uz mirkli pie klavierēm."

"Iegāju savā mūzikas istabā, kura bija silta un saules apmirdzēta tajā rītā un te nu tā bija visā savā krāšņumā - vārdi kopā ar melodiju. Man tikai atlika to visu pierakstīt. Skaidri zināju arī to, ka vēlos izmantot čellu dziesmas ierakstā. Par to parūpējās talantīgā Undīne Balode. Savukārt, Jānis Narbuts, ar kuru esam uz vien viļņa un mūzikā tā pamatīgi sadraudzējušies, radīja brīnišķīgu aranžiju mūsu "Saules dziesmai". Esmu tik ļoti pateicīga visiem, kas ļāvai šai dziesmai un tās teksta video tapt, kā arī visiem tiem, kas nes šo dziesmu klausītājiem," atzīst dziesmas autore un izpildītāja Diāna Černe.

Studijas producents un aranžētājs Jānis Narbuts par sadarbību: "Ar Diānu kopā strādāt vienmēr ir ļoti radoši un interesanti. Vienmēr man ir paticis viņas etniskais pieskāriens kompozīcijās. Arī šī dziesma nav izņēmums, jo ierakstā iekļāvām pašdarinātus vietējos sitamos instrumentus. Arī dzīvais čells, kuru iespēlēja Undīne Balode, lieliski papildina dziesmas tautisko noskaņu."

"Saules dziesmas" izdevēji ir "MicRec", tā pieejama visos populārākajos mūzikas straumēšanas un lejupielādes servisos visā pasaulē.