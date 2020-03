Jelgavniece, dziesmu autore un dziedātāja Monta (Monta Strūberga) laidusi klajā jaunu dziesmu "Darām!", portālu "Delfi" informē izdevēji no "MicRec".

Dziedātāja pērnā gada oktobrī debitēja ar savu pirmo solo dziesmu "Tu nezini, kas gaida tevi" un kopš tā brīža regulāri publicē dziesmas, un studijā strādā pie sava debija albuma.

Par jaunāko dziesmu "Darām", kas šonedēļ nonāks radiostacijās, dziedātāja stāsta: "Ir dziesmas, kas pie autora atnāk momentāli. Šī ir viena no tādām. Pie manis tā atnāca pagājušajā pavasarī, kad pamazām veidoju citādāku savu dzīves ceļu. Šī dziesma ir mans motoriņš, ar kuru es iezīmēju sev to posmu, kurā es sapratu, ka man ir jādara tas, kas man patī, kamēr tas izdodas."

Dziesma ierakstīta studijā "Factory Sounds Studio" sadarbībā ar producentu Gintu Stankeviču. Dziesmas teksta video veidojis Ēriks Saksons.

Dziedātāja par savu jaunu dziesmu stāsta: "Tikpat viegli, kā dziesma atnāca pie manis, tikpat viegli arī tās aranžējums tapa Gintam Stankevičam. Tas ir liels retums tādam perfekcionistam, kā man, ka mani var pārsteigt ar kaut ko tā, ka man nav pat nekā, ko piebilst. Tā gadījās mums ar Gintu šoreiz. Viņš atsūtīja demo versiju dziesmai un es biju sajūsmā par to, cik ļoti tā skan tā, kā es to biju iedomājusies. Par video runājot. Gribēju, lai šis video ir ar kaut ko īpašs, ne tikai ar krāsām un košumu. Man gribējās, lai tā sajūta ir tāda, kā esam uz ielām redzējuši, ka cilvēki kaut ko sludina vai streiko. Veiksmīga sadarbība man ir izveidojusies ar Ēriku Saksonu, kurš mani meistarīgi uzklausa un spēja precīzi izpildīt to, ko es vēlējos redzēt. Skatīsimies vai arī klausītāji un skatītāji to uztvers."

Dziesma "Darām" ir pieejama visos populārākajos mūzikas straumēšanas un lejupielādes servisos visā pasaulē.