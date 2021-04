Jaunā dziedātāja un komponiste Nora Anna laidusi klajā pirmo singlu "I've Changed" no topošā albuma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā stāsta mūziķe, "I've Changed" ir dziesma par laika skrējienu, par atzīšanos un samierināšanos, par pārmaiņām un pazušanu, par gaismas meklēšanu un māju sajūtu, par spēku, kuru dod beznosacījuma mīlestība un par šaubām, kas to aptumšo - tā ir gan par būtisko, gan par nebūtisko.

Nora Anna saka: ""I've Changed" tapa pirmās pandēmijas viļņa sākumā Gilfordā, Anglijā (Guildford, UK). Sāku ar klavieru pavadījumu un vārdi paši par sevi atnāca kopā ar melodiju. Rakstot dziesmu, caur to es stāstu, kā es tajā brīdī jūtos un par ko domāju, un šī dziesma sanāca kā tāda asociāciju ķēde no viena temata uz otru. Manuprāt, šī dziesma pārstāv dzīves nedaudz mākoņainās un nostalģiskās dienas, kad rodas vēlme kaut ko savā dzīvē izmainīt un tevī sāk skaloties un burbuļot tāda kā cerību un iedvesmas jūra. Es droši varu teikt, ka šīs ir vienas no tām dienām, kas manu dzīvi tiešām padara dzīvošanas vērtu."

''No Noras Džounsas līdz Teilorei Sviftai – introspektīvas meiteņu popbalādes jau sen ir stabila un cienījama mūsdienu mūzikas tendence, kurā arvien pārliecinošāk iekļaujas arī Noras Annas balss. "I've Changed" ir labi izstrādāta un eleganti izpildīta dziesma, kurā dzirdam ne tikai nevainojamu tradīcijas izpratni, bet arī pašas autores intonāciju, kas kļūst arvien pārliecinošāka,'' jauno dziedātāju jau paspējis novērtēt mūzikas žurnālists Klāss Vāvere.

Nora Anna nesen pabeigusi studijas Anglijā un tur arī turpina savas mūzikas karjeras gaitas, uzstājoties gan ar pašas komponētām dziesmām, gan ar džeza repertuāru. Dziedātāja un komponiste savas dziesmas pārsvarā raksta angliski un sauc tās par "maziem, nostaļģiskiem, pasakainiem hibrīdiem", jo tajās var saklausīt nedaudz no popa, džeza, blūza un folka stila. Piedalījusies vairākos Anglijas festivālos (piemēram, Weyfest un Staycation) un koncertējusi gan Londonā, gan citviet Anglijā. Noras dziesmas ir tikušas atskaņotas Latvijas un Anglijas radio, un tās ir aizceļojušas arī pie klausītājiem Amerikā un Austrālijā. Paralēli oriģināldziesmu rakstīšanai, Nora kopā ar ģitāristu Vilu Lūmu (Will Looms), ieraksta dažādu populārās mūzikas dziesmu aranžijas un tās "Spotify" sakrājušas vairāk nekā miljons klausījumu. Pašlaik viņa strādā pie sava pirmā albuma ierakstīšanas un "I've Changed" ir pirmais singls no tā.

Dziesmas "I've Changed" vārdi, mūzika, vokāls – Nora Anna, ģitāra un producēšana – Vils Lūms (Will Looms, UK), bungas – Alijs Makdugals (Ally McDougal, UK), klavieres un elektriskās ērģeles "Wurlitzer" – Niks Kovans (Nick Cowan, UK). Ieraksti notika pandēmijas laikā attālināti, katram savā mājas studijā.