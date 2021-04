Dziedātājs Igo saviem klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu "Es pamostos", kura radīta kā veltījums Maestro Raimondam Paulam viņa jubilejas gadā.

Dziesmas mūzikas autors ir ilggadējs Igo radošais līdzgaitnieks, komponists Jānis Strazds, bet vārdu autors ir pats Igo.

Igo stāsta: "Man gribējās ar dziesmas vārdiem parādīt to apbrīnojamo sajūtu, kurā iedvesma ir klātesoša... kad dzejoļa vārdi rodas it kā paši no sevis, kad Maestro rokas viegli un nepiespiesti slīd pāri klavieru taustiņiem."

Dziesmu kopā ar Igo ierakstījuši Jānis Strazds (taustiņinstrumenti), Mārcis Auziņš (ģitāras) un Sabīne Žuga (piebalsis). Skaņu režisors - Edgars Skrāģis. Foto un teksta video autors - Kārlis Volkovskis.