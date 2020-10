Piektdien, 23. oktobrī, klajā nāk mūziķa Krisa Noa (Chris Noah) jaunākais singls "This Is The Night" no 6. novembrī gaidāmā minialbuma "Distance Deluxe".

Kā "Delfi" informē mūziķa menedžmenta pārstāvji, dziesma ir tapusi sadarbībā ar britu mūzikas producentu Kristoferu Harrisu (strādājis ar "Bear's Den", "Belle and Sebastian", Ghostpoet, u.c.) ar kuru latviešu mūziķis jau ir veiksmīgi sadarbojies iepriekš.

Kā skaidro mūziķis, "This Is The Night" dziesmas iedvesma radusies no bieži novērojama paradoksa, kad viens cilvēks attiecībās ir vairāk orientēts uz karjeru un tas kļūst par iemeslu, kādēļ attiecības agrāk vai vēlāk nolemtas izjukšanai. Tomēr attiecības tiek uzturētas mākslīgi, jo nereti palikt kopā ir vieglāk nekā atvadīties.

"This Is The Night" ir mūziķa līdz šim visvairāk popmūzikas žanram atbilstošā dziesma. Kā stāsta pats autors: "Lai gan necenšos pieturēties pie viena konkrēta žanra, šoreiz producentam Kristoferam nācās mani nedaudz pierunāt doties šajā virzienā un jāteic, esmu apmierināts ar rezultātu." Arī starptautiskie mūzikas apskatnieki un blogeri dziesmu novērtē kā veiksmīgu komerciālas popmūzikas un indie žanra apvienojumu.

Līdz ar jauno dziesmu tiek publicēts arī tās video klips. Video scenārija autors un režisors Renārs Liepiņš par klipu un filmēšanas procesu stāsta: "Klipā redzam vienas attiecības vairākos posmos – gan sākumu, gan vidu, gan arī nobeigumu. Vienas dienas filmēšana. Vairākas lokācijas. Ar episku noslēgumu. Paldies laikapstākļiem, komandai un aktieriem par spēju lēkāt laikā un emocionālajā diapazonā."

Dziesma nāk klajā ierakstu kompānijas "Made in Baltics" / "Sony Music Entertainment" paspārnē un ir sarakstīta "RigaLive" nometnē. Tās ieraksts tapis ar LaIPA (Latvijas izpildītāju un producentu apvienība) stipendijas finansējumu.

Atgādinām, ka Kriss Noa 6. decembrī ar diviem koncertiem uzstāsies Rīgā, "Splendid Palace".

Kriss Noa ir latviešu mūziķis, kurš savā mūzikā veiksmīgi apvieno indie roku un mūsdienu popmūziku. Mūziķa autentiskā balss un aizraujošās melodijas ir izpelnījušās Latvijas radio staciju un mediju atzinību un atbalstu. 2016. gadā Chris Noah izdeva savu otro singlu "You", kas kļuva par Latvijā vienu no spēlētākajām dziesmām 2016. gadā un 2017. gadā ieguva AKKA/LAA Autortiesību Bezgalības balvu. Tam sekoja mini-albums jeb EP "What About Tomorrow?", kas tika nominēts labākajai debijai Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta Mikrofons 2018".

2018.gadā Kriss Noa sadarbībā ar producentu Kristoferu Harisu ierakstīja trīs dziesmas "River", "Fall Through" un "Inside Out". Līdz ar šo dziesmu iznākšanu Chris Noah mūziku sāka ievērot un pievērst uzmanību starptautiski mūzikas blogi (Indie Air, AlexRainBirdMusic, Wolf in a Suit, Uranium Music, Purple Melon Mystic Sons, Music Injection), savukārt "Fall Through" kļuva par mūziķa visvairāk Latvijas radio stacijās atskaņoto dziesmu.