Dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE5" tapis jauns duets – Katrīna Bindare un Kristaps Zvanis - kas kopā ierakstījuši jaunu dziesmu "Kas bija tas?", portālu "Delfi" informē Latvijas Mūzikas attīstības biedrības / Latvijas Mūzikas eksports izpilddirektore Agnese Cimuška-Rekke.

Dziedātāju Katrīnu Binderi klausītāji iepazinuši dažādās muzikālās sadarbībās, tajā skaitā dziesmu konkursā "Supernova 2020", kur viņa bija gan soliste, gan viena no dziesmas līdzautorēm. Kristaps Zvanis ir rokgrupas "Rubīna kubs" vokālists un ģitārists, bet producents Jānis Jačmenkins iepriekš sadarbojies ar dziedātāju Justu un paša radītu mūziku publisko zem vārda "JJ LUSH".

Mūziķi pirmo reizi iepazinās dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE5" un kopā sarakstīja dziesmu "Kas bija tas?", kas ir dinamiska mīlas dziesma – Katrīnas un Kristapa duets – par attiecību sarežģījumiem un neizpratni, bet ar cerību uz kopīgu nākotni. Dziesmas producēšanu veicis Jānis Jačmenkins.

"Mums šī bija pirmā pieredze šāda veida nometnēs. Mūzikas gaumes ir diezgan atšķirīgas katram, tāpēc tas bija tāds izaicinājums izveidot ko tādu, kas beigās patīk mums visiem, " sadarbību komentē mūziķi.

Dziesmu rakstīšanas nometne "RIGaLIVE" kopā pulcē mūzikas autorus, dziesmu tekstu autorus, izpildītājus, dziesmu producentus. Strādājot komandās, dienas laikā tiek sarakstīts dziesmas demo ar hita potenciālu. "RIGaLIVE" aizsākās 2017. gadā un notiek divas reizes gadā, komandas veidojot gan no vietējiem, gan no ārzemju mūziķiem. Iepriekšējās "RIGaLIVE" nometnēs ir radītas tādas plašākai auditorijai zināmas dziesmas kā "Zemes stunda", "Varbūt šodien, Varbūt rīt", "Think Too Much", "Be žodžių" un citas.