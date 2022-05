Savu pirmo kopīgo dziesmu "Sober Sky" publicējusi jauna apvienība "The Hobos un Ralfs Eilands". Kā iepriekš ziņots dziedātājs Eilands pievienojies "The Hobos" mūziķiem dziedātāja Rolanda Ūdra-Baloža vietā, lai šovasar sniegtu koncertus un ierakstītu jaunas dziesmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē mūziķu pārstāvji, šobrīd ieplānoti trīs koncerti - 11. jūnijā Liepājā, kultūras namā "Wiktorija", 5. augustā Rīgā (Secret Spot) un 27. augustā Cēsīs "The Art Ranch Dukuri".

Koncertos paredzēts dziedāt grupas populārākos skaņdarbus – "Christian (I'm Gonna Be)", "Walk All Night", "Lost In Space, "Lululu", kā arī citas "The Hobos" zināmās un fanu iemīļotās dziesmas. Koncertu programmā mūziķi paredzējuši spēlēt arī jauno kopdarbu ar Ralfu Eilandu "Sober Sky", kura mūzikas un teksta autors ir grupas dalībnieks Rolands Balodis-Ūdris jeb Ūdrītis.

"The Hobos" saviem klausītājiem vēsta: "Ar lielu prieku ziņojam, ka atsākam aktīvu koncertēšanu. Apzinoties to, ka mēs jau izsenis esam tuvi draugi, kas vēlas vienoties aktīvā muzikālā lidojumā, esam nonākuši pie idejas sadarboties ar Ralfu Eilandu. Šobrīd ir svarīgi veidot jaunas draudzības, uzturēt esošās un atgādināt par tām, kas jau ilgi mums ir pietrūkušas."

Iepriekš sarunā ar "Delfi" Ralfs Eilands paudis, ka viņs nekādā gadījumā nebūs pastāvīgs grupas "The Hobos" dalībnieks: "Esmu atsevišķs mākslinieks, kas pievienojas koncertos, jo bija vajadzīgs kāds, kurš var šīs dziesmas nodziedāt. Ūdrītis joprojām ir "The Hobos" dalībnieks. Viņu nav iespējams aizstāt. Gan viņa dziesmu rakstīšanas spēja, gan viņa vokāls, gan uzvedība uz skatuves."

Jau ziņots, ka grupas "The Hobos" līderis Rolands Ūdris-Balodis 2016. gada janvārī smagi cieta satiksmes negadījumā un kopš tā laika grupa kopā publiski kopā muzicējusi vien īpašas labdarības dziesmas atskaņojumā "Zelta mikrofona" ceremonijā, kad "The Hobos" dziesmu "Walk All Night" dziedāja vairaki populāri Latvijas mūziķi.