Noklausies! Eksperimentālās mūzikas apvienība 'Nejauši' izdod albumu ar Maijas Kalniņas dzeju

Latvijas eksperimentālās mūzikas apvienība "Nejauši" laidusi klajā savu pirmo mini albumu "01.01", kas no 1. septembra pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.

Albuma pamatā ir Maijas Kalniņas dzeja no grāmatas "Adrese – tepat blakus". Albumā dzirdama arī pašas dzejnieces balss, kas ierakstīta ierakstu sesijā 2018. gadā Popes muižā. Pirmo reizi šī mūzika tika atskaņota festivālā "Vārti", Popes muižā grāmatas "Adrese – tepat blakus" atvēršanas svētkos. Mūzika ir īpaši rakstīta grāmatā atrodamai dzejai. Albuma pamatā ir grāmatas atvēršanas svētku dzīvās performances ieraksts, kas pēc tam studijā ticis gan pārveidots, gan papildināts, lai sasniegtu to skaņu piedzīvojumu, kāds tas ir tagad albumā "01.01".

Paši mūziķi – Roberts Dinters un Valdis Skarevičs – albumu raksturo šādi: "Tā ir vienošanās sadursmē ar Maijas Kalniņas grāmatas "Adrese - tepat blakus" sevi īpaši uzrunājošajām šķautnēm. Sadursmē, kuras pamatā ir papildināšanas, saplūšanas, iziršanas un atkalsākšanās nosacījumi, ar virsnosacījumu - apgaismot. Citiem vārdiem - tas ir muzikāls ceļojums ar Maijas Kalniņas dzeju."

Albuma "01.01" ierakstā piedalījušies apvienības "Nejauši" dalībnieki Valdis Skarevičs un Roberts Dinters, albuma gala apstrādi ir veicis Dzintars Vītols.

Vienam no albuma skaņdarbiem "Vienīgi cilvēks" sadarbībā ar video operatoru un režisoru Jāni Šnipki ir tapis video.

Apvienība "Nejauši" pašos pamatos ir "subjektīvi eksperimentāls brīvās mūzikas projekts", kā aizsācējs ir Valdis Skarevičs. Valdis ir mūziķis no Liepājas, kurš darbojies vairāk ambientās metālmūzikas lauciņā (ģitārists ansamblī Illa), kā arī folkmūzikā un bijis viens no Austrasbērniem (Austras Pumpures audzēkņiem). Apvienības "Nejauši" sastāvs var būt mainīgs atkarībā no situācijas un projekta, bet jau kādu laiku pamatsastāvā kopā ar Valdi ir Roberts Dinters, kurš vairāk pazīstams darbojoties kopā ar Ivo Fominu kā ģitārists un producents, kā arī ir Valda grupas biedrs ansamblī "Illa" un arī bijis viens no Austrasbērniem, un Andrejs Irbēns, kurš ir Salacgrīvas instrumentālās mūzikas apvienības "Āres" dalībnieks. Andrejs Irbēns pievienosies apvienībai "Nejauši" arī albuma prezentācijas pasākumā, kas notiks oktobrī. Informācijai par albuma prezentācijas pasākumu var sekot līdzi ansambļa "Facebook" lapā.