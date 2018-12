Mūziķes Alises Stefanovičas elektropopa projekts "Podruga" laidis klajā jaunāko singlu "Sasha in Furs", ko pati autore sauc par "hipnotisko deju grīdas himnu".

Jaunākā dziesma izdota pēc gandrīz divu gadu pauzes, kuru laikā "Podruga" intensīvi koncertēja, tajā skaitā uzstājās tādās nozīmīgās vietās kā "Tallinn Music Week", "Positivus Festival" un "Palladium" koncertzālē. Pa šo laiku notikusi arī mūziķu sastāva maiņa, grupai "Podrugai" paliekot par vokālistes, tekstu autores un producentes Alises Stefanovičas solo projektu.

"Sasha in Furs" ir veltījums mūzai, rotaļīga atsauce uz "The Velvet Underground" un himna visām jaunām dvēselēm, kas nebaidās sapņot un būt paši. "Dziesmas vārdi ir veidoti no sarunām, kas notikušas starp galveno varoni Sašu un mani," stāsta mūziķe. "Tā vēsta par īpašu draudzību, kas dzimusi uz Rīgas naktsdzīves fona, un par skaistumu, ko var saskatīt sev apkārt esošajos cilvēkos."

2019. gada sākumā singlam tiks izdots arī mūzikas video.

Dziesma ierakstīta Jāņa Dubava studijā "SKAN", Rīgā. Ierakstā piedalījies ģitārists Roberts Bergs no grupas "Krāsa" un producents Kaspars Greizis.